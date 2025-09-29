    Boxeo

    Julio César Chávez es operado en Culiacán tras sufrir complicaciones

    La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales por su hijo Omar Chávez.

    Jaime Bernal.
    Video Esto piensa Julio César Chávez del presente de Canelo Álvarez

    El histórico exboxeador mexicano Julio César Chávez fue sometido este domingo a una intervención quirúrgica en Culiacán, Sinaloa, debido a complicaciones derivadas de una piedra en las vías urinarias.

    La información fue confirmada inicialmente por su hijo Omar Chávez, a través de un video en redes sociales, donde explicó que el procedimiento estuvo a cargo del urólogo Iván Aguilar. El problema se originó por una obstrucción en el uréter izquierdo, lo que provocó un dolor intenso que obligó a la cirugía.

    “Desde hace tiempo estoy al pendiente de la salud del campeón aquí en Culiacán. Esta vez trae un dolor ocasionado por una piedra en la vía urinaria. Ahorita el doctor Iván Aguilar se la va a quitar”, señaló un médico cercano a la familia.

    En la grabación también apareció Julio César Chávez, consciente y animado, enviando un mensaje de tranquilidad antes de ingresar al quirófano. “ Me siento bien gracias a Dios. Ya estamos listos. A echarle”, expresó el excampeón mundial.

    Horas más tarde, Polo Chávez, hermano del exboxeador, confirmó en Facebook que el procedimiento concluyó de manera satisfactoria.

    “Gracias a todo mundo por sus bendiciones y oraciones hacia mi hermano. Todo salió exitosamente bien. ¡Amén! Tenemos gran campeón mexicano para rato”.

