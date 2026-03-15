Box Abelito vs. Bull Terrier EN VIVO: Sigue aquí la pelea de Ring Royale 2026 Sigue toda la actividad de la pelea de Ring Royale 2026 entre Abelito y Bull Terrier.

. Imagen TUDN

Uno de los espectáculos más esperados da inicio para en la Arena Monterrey, se trata del Ring Royale 2026, donde estarán presentes personajes como Aldo de Nigris, Alberto Del Rio, Nicola Porcella y Chuy Almada, todos ellos en distintos combates.

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Uno de los que más llamará la atención será en el que se encuentren Abelito vs. Bull Terrier, quienes ya desde el careo comenzaron a calentar este combate y se espera que sea espectacular.

ABELITO VS. BULL TERRIER: LA PELEA

Bienvenidos a la pelea de Abelito vs. Bull Terrier

No te pierdas este combate entre estos dos personajes que desde que fue pactado su encuentro han calentado las acciones en cada una de las oportunidades que han tenido.

Horario del combate Abelito vs. Bull Terrier

Los combates de la Ring Royale inician a partir de las 6:00 de la tarde en la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, a las 7:00 del Centro y a las 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

¿Quién es Abelito?

Abelito encontró su mejor escaparate en La Casa de los Famosos de Televisa, reality show en donde incluso alcanzó la final por su carisma ante el público, quien lo impulsó día a día para llegar a esa instancia.

Antes de alcanzar el estrellato en este evento, Abelito se dedicaba a los eventos musicales, aunados a su carrera como influencer.



¿Quién es Bull Terrier?

El rival del famoso Abelito no se queda atrás en cuento a prestigio, ya que es un líder en el entretenimiento en Instagram y TikTok, todo a lado de su grupo conocido como La Granja.

Otras peleas del Ring Royale 2026

Estos son algunos de los combates que también se darán durante este evento de la Arena Monterrey: