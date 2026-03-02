Boxeo Floyd Mayweather Jr. tiene nuevo rival previo a revancha con Manny Pacquiao El excampeón estadounidense confirmó su segunda pelea de exhibición en este 2026.

Video ¡Floyd Mayweather saldrá del retiro y regresa al pugilismo profesional!



El excampeón mundial Floyd Mayweather Jr. tendrá un 2026 muy movido tras confirmar su segunda pelea de exhibición en su regreso al boxeo de cara a la supuesta revancha con Manny Pacquiao a finales de año.

El apodado 'Money' confirmó que enfrentará al kickboxer y artista marcial griego, Mike Zambidis, en junio próximo en Atenas, Grecia.

"Estoy en camino para entretenerlos, este verano habrá una pelea legendaria y haremos historia en el Telekom Center. Diferente energía, diferente nivel", anunció Mayweather en redes sociales.

Zambidis es una leyenda en las artes marciales mixtas con un total de 180 peleas en su carrera, 158 victorias y 87 de ellas por KO.

Hace algunas semanas, Mayweather anunció su regreso al ring para enfrentar en pelea de exhibición a Mike Tyson en abril próximo en la República Democrática del Congo como parte de su gira del regreso.

El evento en Grecia se perfila a ser el último 'calentamiento' de Floyd Mayweather para la supuesta segunda pelea con Pacquiao, 11 años después, a celebrarse en septiembre en La Esfera de Las Vegas.