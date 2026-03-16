Boxeo Carlos Trejo denuncia golpe “no legal” de Adame tras ser noqueado en Ring Royale El Cazafantasmas hizo las paces con Alfredo Adame, pero aseguró que su victoria no fue limpia.

Video Carlos Trejo denuncia golpe “no legal” de Adame; este fue el momento exacto

Carlos Trejo se pronunció a su derrota por nocaut ante Alfredo Adame en una de las peleas estelares de Ring Royal 2026 que se celebró la noche del domingo en la Arena Monterrey.

El Cazafantasmas se dijo en paz con Adame, pero denunció que el golpe con el que fue noqueado es ilegal en el boxeo, por lo que el referí debió detener la pelea.

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“Termino en paz con Adame, pero el golpe que se me dio fue un codazo que no es legal y no lo marcaron”, publicó Carlos Trejo en su cuenta de Instagram.

Pese a haber dominado la pelea durante los primeros segundos, el Cazafantasmas cayó sobre la lona antes de terminar el primer round y no se pudo levantar ante el conteo del referí, por lo que Adame se llevó la pelea que tomó más de 20 años en realizarse.

El post de Carlos Trejo no fue bien tomado por la afición al recibir criticas y burlas, incluso Poncho de Nigris, fundador y organizador de Ring Royale, reaccionó a su comentario.

“Jajaja, no mames, ya no le muevas”, le respondió el actor e influencer que también vio cómo su esposa, Marcela Mistral, derrotó a Karely Ruiz en la pelea estelar del evento que reunió a deportistas, actores, celebridades e influencers.

Al término de su pelea, Carlos Trejo y Alfredo Adame hicieron las paces con un beso, pero el Cazafantasmas le pidió la revancha ante el reto abierto que hizo el Golden Boy al quedarse con el cinturón.

Ring Royale también dio de qué hablar por la polémica que generó Alberto del Río ‘El Patrón’, quien perdió su combate ante Chuy Almada luego de que su staff comenzara una pelea campal en pleno ring, lo que causó su descalificación.