Ryan García noquea a Mario Barrios en segundos y es campeón mundial wélter
El mexicoestadounidense Ryan García se convirtió en campeón mundial por primera vez en su carrera.
Ryan García cumplió el sueño de todo boxeador profesional al convertirse en campeón mundial por primera vez en su carrera luego de vencer a Mario Barrios, a quien llevó a la lona en segundos de la pelea celebrada en Las Vegas.
Ryan García lució fuerte y rápido desde el campanazo inicial, y con una contundente combinación básica de jab y recto de derecha mandó a la lona a Barrios en apenas 25 segundos de la pelea.
Pese al nocaut de vestidor, la pelea se fue hasta los 12 asaltos, siempre con Ryan a la cabeza en los puntos logrando una cifra increíble de 103 golpes de poder de inicio a fin.
La decisión de los jueces fue unánime para el nacido en California y se hizo del cinto verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo en su versión wélter.
Tras la contienda, David Benavidez felicitó a Ryan García por su victoria y elogió las fintas que usó en el ring para engañar a su rival y coronarse por primera vez monarca mundial.
El próximo rival del californiano podría ser Shakur Stevenson, quien estuvo presente en el evento y se encontraron en los vestidores para pactar extraoficialmente la pelea entre ambos ante los ojos del mismísimo Terence Crawford.