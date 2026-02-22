Ryan García Ryan García noquea a Mario Barrios en segundos y es campeón mundial wélter El mexicoestadounidense Ryan García se convirtió en campeón mundial por primera vez en su carrera.

Video ¡Ryan García noquea en segundos y se corona campeón mundial por primera vez!

Ryan García cumplió el sueño de todo boxeador profesional al convertirse en campeón mundial por primera vez en su carrera luego de vencer a Mario Barrios, a quien llevó a la lona en segundos de la pelea celebrada en Las Vegas.

Ryan García lució fuerte y rápido desde el campanazo inicial, y con una contundente combinación básica de jab y recto de derecha mandó a la lona a Barrios en apenas 25 segundos de la pelea.

Pese al nocaut de vestidor, la pelea se fue hasta los 12 asaltos, siempre con Ryan a la cabeza en los puntos logrando una cifra increíble de 103 golpes de poder de inicio a fin.

La decisión de los jueces fue unánime para el nacido en California y se hizo del cinto verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo en su versión wélter.

Tras la contienda, David Benavidez felicitó a Ryan García por su victoria y elogió las fintas que usó en el ring para engañar a su rival y coronarse por primera vez monarca mundial.