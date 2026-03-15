    Boxeo

    Alfredo Adame vs. Carlos Trejo EN VIVO: Sigue aquí la pelea de box Ring Royale 2026

    El enfrentamiento que todos esperaban por fin se llevará a cabo en la 'Pelea del Siglo'.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Después de años de polémicas, amenazas y enfrentamientos mediáticos, Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente resolverán sus diferencias arriba del ring en el evento Ring Royale 2026, una velada que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del espectáculo y el boxeo.

    El combate será la pelea estelar del evento que se celebrará este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, donde ambos personajes protagonizarán uno de los duelos más mediáticos de los últimos años.

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    En el pesaje, A lfredo Adame dio un peso de 96 kilogramos y tras su pesaje el ‘ Golden’ Boy' señaló que dará espectáculo en el ring.

    “Vengo a dar un buen espectáculo, soy un profesional del entretenimiento. Haré mi mejor esfuerzo”, señaló Adame.

    Por su parte, Carlos Trejo dio un peso de 100 kilogramos y lanzó una amenaza a su contrincante.

    ”Yo vengo a una situación personal. Mañana ajustamos cuentas, dos suben uno baja”, fueron las palabras de Trejo.

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    La función comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), aunque se espera que Adame y Trejo suban al cuadrilátero alrededor de las 22:00 o 23:00 horas, al tratarse del combate principal de la cartelera.

    SIGUE AQUÍ LOS DETALLES DE LA PELEA ALFREDO ADAME VS. CARLOS TREJO

    UNA VIEJA RIVALIDA

    D

    El pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se da desde hace casi 20 años con guerra de declaraciones entre el actor y el escritor.

    En 2019 se había anunciado una pelea entre ambos, sin embargo, un botellazo de Trejo a Adame obligó a cancelar el combate debido a la herida que tuvo el actor, pero siete años después se llevara a cabo.

    CARTEERA DE RING ROYALE 2026

    La velada contará con varias peleas entre celebridades y figuras del entretenimiento:

    • Alfredo Adame vs Carlos Trejo
    • Karely Ruiz vs Marcela Mistral
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    • Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
    • Alberto del Río “El Patrón” vs Chuy Almada
    • Abelito vs Bull Terrier
    • Pelea de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine
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