David Benavidez pregunta a Turki Alalshikh sobre la pelea pendiente con Canelo Álvarez
El peculiar encuentro se dio tras la pelea de Ryan García en Las Vegas.
El campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez, no desperdició la oportunidad de reclamar en persona a Turki Alalshikh la pelea pendiente que el jeque le prometió hace algunos años con 'Canelo' Álvarez.
El peculiar encuentro entre el boxeador mexicoestadounidense y el mecenas más popular del momento en el boxeo se dio después de la velada en Las Vegas que vio a Ryan García coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera ante Mario Barrios.
Benavidez:
¿Recuerdas que me dijiste que me darías a Canelo? ¿Qué pasó con eso?
Turki:
Quiero decirles algo, hay algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer. Desde luego que quiero ver esa pelea, pero tal vez cuando tenga 40 años.
Benavidez:
La queremos ahora, ahora. Estaremos listos para cuando se dé.
Turki:
Hablaremos con él, te prometo que lo haré.
Pese a las palabras de Turki, la pelea entre Benavidez y Canelo está más que sepultada, luego de que el apodado 'Mexican Monster' hiciera oficial su próxima contienda ante el mexicano Gilberto 'Zurdo' Ramírez en peso crucero el próximo 2 de mayo en l T-Mobile Arena de Las Vegas.