    Saúl 'Canelo' Álvarez

    David Benavidez pregunta a Turki Alalshikh sobre la pelea pendiente con Canelo Álvarez

    El peculiar encuentro se dio tras la pelea de Ryan García en Las Vegas.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Ryan García noquea en segundos y se corona campeón mundial por primera vez!

    El campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez, no desperdició la oportunidad de reclamar en persona a Turki Alalshikh la pelea pendiente que el jeque le prometió hace algunos años con 'Canelo' Álvarez.

    PUBLICIDAD

    El peculiar encuentro entre el boxeador mexicoestadounidense y el mecenas más popular del momento en el boxeo se dio después de la velada en Las Vegas que vio a Ryan García coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera ante Mario Barrios.

    Benavidez:
    ¿Recuerdas que me dijiste que me darías a Canelo? ¿Qué pasó con eso?
    Turki:
    Quiero decirles algo, hay algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer. Desde luego que quiero ver esa pelea, pero tal vez cuando tenga 40 años.
    Benavidez:
    La queremos ahora, ahora. Estaremos listos para cuando se dé.
    Turki:
    Hablaremos con él, te prometo que lo haré.

    Pese a las palabras de Turki, la pelea entre Benavidez y Canelo está más que sepultada, luego de que el apodado 'Mexican Monster' hiciera oficial su próxima contienda ante el mexicano Gilberto 'Zurdo' Ramírez en peso crucero el próximo 2 de mayo en l T-Mobile Arena de Las Vegas.

