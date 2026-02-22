Saúl 'Canelo' Álvarez David Benavidez pregunta a Turki Alalshikh sobre la pelea pendiente con Canelo Álvarez El peculiar encuentro se dio tras la pelea de Ryan García en Las Vegas.

Video ¡Ryan García noquea en segundos y se corona campeón mundial por primera vez!



El campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo, David Benavidez, no desperdició la oportunidad de reclamar en persona a Turki Alalshikh la pelea pendiente que el jeque le prometió hace algunos años con 'Canelo' Álvarez.

El peculiar encuentro entre el boxeador mexicoestadounidense y el mecenas más popular del momento en el boxeo se dio después de la velada en Las Vegas que vio a Ryan García coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera ante Mario Barrios.

Benavidez:

¿Recuerdas que me dijiste que me darías a Canelo? ¿Qué pasó con eso?

Turki:

Quiero decirles algo, hay algo que podemos hacer y algo que no podemos hacer. Desde luego que quiero ver esa pelea, pero tal vez cuando tenga 40 años.

Benavidez:

La queremos ahora, ahora. Estaremos listos para cuando se dé.

Turki:

Hablaremos con él, te prometo que lo haré.