    Boxeo

    Alberto del Río 'El Patrón' vs. Chuy Almada EN VIVO: Sigue aquí la pelea de box Ring Royale 2026

    Ring Royale 2026 se celebra desde la Arena Monterrey con peleas de boxeo entre celebridades e influencers.

    Por:Kevin R. Yu
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    Alberto del Río y Chuy Almada cara a cara previo a su pelea.
    Alberto del Río y Chuy Almada cara a cara previo a su pelea.
    Imagen Getty Images

    Ring Royale 2026, el evento de boxeo amateur y entretenimiento, organizado por el actor e influencer Poncho de Nigris, se lleva a cabo este domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

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    La pelea estelar del evento, que reúne a celebridades e influencers de la farándula mexicana, será la de A lfredo Adame vs. Carlos Trejo que se está cocinando desde hace más de 20 años.

    Antes habrá otras grandes peleas como la de Alberto del Río ‘El Patrón’, exluchador de AAA y WWE, ante Chuy Almada que es un destacado creador de contenido fitness.

    La polémica influencer Karely Ruiz también se medirá a Marcela Mistral, quien es esposa de Poncho de Nigris, el organizador de Ring Royale 2026.

    Horario y dónde ver las peleas de box de Ring Royale 2026

    • Fecha: Domingo 15 de marzo del 2026.
    • Horario: El evento comienza desde las 6 pm tiempo del Centro de México, 8 pm del Este, 7 pm del Centro y 5 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Por las redes sociales de Ring Royale.

    Cartelera completa de Ring Royale 2026

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    • Alfredo Adame vs. Carlos Trejo
    • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral
    • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
    • Abelito vs. Bull Terrier
    • Alberto del Río 'El Patrón' vs. Chuy Almada
    • Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (pelea de parejas)
    • Ronny vs. Yoiker (pelea sin careta)

    ¿Quién es la conductora de Ring Royale 2026?

    • Poncho de Nigris presenta a Monserrat Oliver para conducir el evento en la Arena Monterrey.
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    Mesa de comentaristas de Ring Royale 2026

    • Mariana 'Barby' Juárez
    • Jorge 'Travieso' Arce
    • Rodolfo Vargas

    Inicia Ring Royale 2026

    • El evento comienza con la pelea entre Ronaldo ‘Ronny’ López y José ‘Yoiker’ Toporek.

    ¿Quién cantó el Himno Nacional en Ring Royale 2026?

    • La actriz y cantante Elaine Haro se encargó de entonar el Himno Nacional en la Arena Monterrey.

    Ronny López vence a Yoiker en Ring Royale 2026

    • En una pelea de tres asaltos con duración de tres minutos cada uno, Ronaldo ‘Ronny’ López se impuso a José ‘Yoiker’ Toporek por decisión unánime.

    Kyliezz y Georgiana derrotan a Alexis Mvgler y Velvetine en Ring Royale 2026

    • En una pelea de tres asaltos con duración de tres minutos cada uno, Kyliezz y Georgiana derrotan a Alexis Mvgler y Velvetine por decisión unánime.

    Julio César Chávez aparece en Ring Royale 2026

    • El legendario boxeador Julio César Chávez subió al ring para recibir un cinturón de Ring Royale por parte de Konan Big para reconocer su exitosa trayectoria.

    Turno de la pelea entre Alberto del Río 'El Patrón' y Chuy Almada

    • Los peleadores ingresan al ring de la Arena Monterrey para su pelea a tres rounds de tres minutos cada uno.
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