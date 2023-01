Gervonta Davis vs. Ryan Garcia: una pelea con fuerte olor a nocaut

"Mi predicción es que le ganaré en dos rounds. Una parte de mí sabe que soy mejor que él. Lo que he visto de él, lo que sé de mi mismo, lo que sé es que me están subestimando, por cómo él habla y cómo pelea. Lo principal es que él nunca ha enfrentado realmente la adversidad en un ring profesional en su carrera", vaticinó el King Ry en entrevista para The Joe Pomp Show.