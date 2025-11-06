Julio César Chávez Jr. vivió tiempos complicados meses atrás luego de que fuera detenido por autoridades en Estados Unidos y luego trasladado a México, donde fue vinculado a proceso por tráfico de armas y delincuencia organizada.

Sin embargo, más tarde fue liberado, explicó su situación y su padre, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, explicó cómo fue amedrentado su hijo por bandas criminales en Sinaloa y lo que se vio obligado a hacer para salvar la vida de una persona, confesó en entrevista con Adela Micha en su canal de YouTube, La Saga.

“Adela, por favor, yo conocí a todos los papás de ellos, ahora sus hijos son amigos de mi hijo Julio, pero no nada más de mi hijo Julio, son de todos… todo Culiacán los conoce, ¿me entiendes?

“ Si yo supiera que mi hijo fuera delincuente yo mismo chingo mi madre y lo meto al bote al cabrón, te lo juro por Dios, Adela. ¿Cómo voy a dejar que este cabrón…? ¿Me entiendes? Ande en esas pendejadas, qué necesidad. Pero si mi hijo, gracias a Dios no ha tenido necesidad de eso, mi hijo ha ganado su dinero a base de chingazos como yo”.

Julio César Chávez padre dio detalles sobre cómo fue capturado por un grupo delictivo y lo que le obligaron a hacer, algo que aseguró no es suficiente para catalogarlo como un golpeador y como colaborador de la delincuencia organizada.

“Lo mandaron a llamar aquí interno y pues si no vas, te llevan. ¿Qué quieres? ¿Que te maten? Prefiero ser amigo de ellos a que me maten los cabrones. Amigos no quiere decir que te dediques a eso. Pero pues en Culiacán está lleno de eso…

“ Lo mandaron llamar y le dijeron: ‘si le pegas unos chingazos, le perdonamos la vida’. Mi hijo no quería, y les dijo: ‘Bueno, le voy a pegar uno no’más y le van a perdonar la vida’. Y le pegó un ganchito así no’más despacio mi hijo. ¿Eso es golpearlo? Lo dejaron libre, le perdonaron la vida, eran dos rateros o no sé qué eran, se estaban divirtiendo toda la bola de cabrones con ellos”, indicó la leyenda del boxeo mexicano.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ CONFIESA AMISTAD CON LÍDERES CRIMINALES COMO EL CHAPO Y EL MAYO

El campeón mundial del boxeo en tres divisiones durante su etapa como boxeador profesional, contó que ha tenido relación con lo líderes del crimen organizado, pero no por ello lo convierten en un delincuente más, pues lo hace para evitar cualquier tipo de conflicto personal y por que en Sinaloa todos los conocen.

“Es complejo, es difícil porque ya se han hecho mucho daño las familias, se han matado; entonces, imagina que me pusiera de una parte… conozco los dos bandos, son amigos míos, he convivido con ellos, he estado con ellos cuando eran amigos.

“Yo estoy en medio, si me meto a un lado o para el otro lado, me matan. ¿Qué hago? Calladito me veo más bonito. Si me saluda uno, si me saluda el otro pues yo los saludo, gracias a Dios me tienen un gran respeto”, dijo Julio César Chávez a Adela Micha en La Saga.

- “¡El Mayo, una finísima persona El Mayo, eh!”, confesó Julio César Chávez.

-¿Lo conoces?, le cuestionó la entrevistadora y periodista Adela Micha.

-¡Claro! Muy bien, Adela, la verdad. Muy bien, muy amigo mío, un señor muy respetuoso. Me mandaba llamar a cada rato y me decía: ‘Ven a verme, cabrón’. No, no, vete a la chingada, le digo. Ya no le pongo, Mayo. ‘Yo tampoco’, me decía. ‘¿Cuándo vas a venir a verme, cabrón?’ No, vete a la chingada, le digo.

-¿Pero cómo te puedes expresar tan bien de unas personas…? No lo pongo en entredicho, no te cuestiono.

-Pero es que no me consta nada de lo demás. También conocí al Chapo y también es una finísima persona, he conocido a todos, a todos. A Mario Carrillo, a todo el mundo. Y son unas finísimas personas; bueno, al menos conmigo. Ya lo otro ya no sé lo que hacen.

Julio César Chávez confirmó que en el trato personal con estos líderes criminales ha sido tratado con cordialidad y es por ello que le ha llevado a decir que se trata de buenas personas.

