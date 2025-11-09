¡Noche de polémica en Box Televisa! Empate que deja sabor amargo

Video Resumen | Noche de polémica, por empate entre la 'Bonita' y la 'Rebelde'

Desde los primeros asaltos Gabriela Bonita Sánchez y Tamara Rebelde de Marco dejaron todo arriba del ring, en el primero la argentina metió en problemas a la mexicana, con fuerte golpe que provocó que la mexicana pusiera una rodilla en la lona.

En el segundo, la Bonita reaccionó pero un cabezazo de la mexicana sobre el rostro de Tamara provocó un intenso sangrado, por lo que se detuvo el combate en este capítulo. El médico determinó que Tamara no podía seguir en el combate, por la herida que tenía arriba de su ceja.

En las imágenes se aprecia claramente el cabezazo de la mexicana sobre la argentina, al final los jueces determinaron empate, para otra polémica decisión que empaña el boxeo.

Destructor triunfo de Bryan sobre Florentino

Lo que parecía un asalto de estudio, Bryan ‘Destructor’ Mercado mostró poderío de puños con un uno-dos, fulminante que hizo que Florentino Hernández visitara la lona. La cuenta de protección le ayudó al ‘Violento’ para seguir en el combate, pero el daño estaba hecho.

En el segundo capítulo, el guion no cambió mucho con dominio del Destructor sobre el Violento, que poco a poco y con certeros golpes se lo fueron quitando. Bryan Mercado no logró terminar rápido y por la vía del cloroformo el combate, Florentino mejoró en su boxeo y defensa.

Con el transcurrir del combate, las cosas no cambiaron el ‘Destructor’ siguió con la tónica hasta que en el octavo round el mánager del ‘Violento’ pidió que el combate se parara, literal lanzó la toalla. Los jueces decretaron nocaut técnico.