¿Cuánto ganará 'Canelo' Álvarez ante Crawford? Revelan absurda cantidad
¿Qué harías con ese dinero? Promotor revela que el contrato del mexicano no es lo que se pensaba.
Saúl 'Canelo' Álvarez hará historia al enfrentar a Terence Crawford este sábado con una bolsa garantizada que es la más grande que cualquier deportista nacido en México ha tenido en la historia.
Ambos pugilistas se vieron las caras este jueves en la T-Mobile de Las Vegas dos días antes del combate y uno de los grandes promotores de la pelea, el jeque Turki Al-Sheikh, fue cuestionado sobre su sentir respecto a cómo es ser el hombre que hará posible una bolsa garantizada de 100 millones de dólares por primera vez para un mexicano.
Al respecto, el jeque, prácticamente sin inmutarse, contestó simplemente que la cifra era errónea: "el contrato entre Canelo y nosotros (Riyahd Season) es más que eso", respondió Turki Al-Sheikh ante la incredulidad del público en la arena.
Extraoficialmente se habla que 'Canelo' Álvarez tendría al menos una bolsa de alrededor de 150 millones de dólares para su combate de este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
Por su parte, Terence Crawford tendría acceso a una bolsa de alrededor de 50 millones de dólares extraoficialmente.