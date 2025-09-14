La noche del sábado se llevó a cabo la pelea entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, contienda que se celebró en Las Vegas y que terminó con una derrota del mexicano por decisión unánime.

Es del conocimiento general que en este tipo de eventos siempre hay apuestas alrededor y se mueve muchísimo dinero en las que se gana y se pierde.

Así fue el caso del tipster deportivo que apostó cien mil dólares al Canelo, mismos que perdió con la decisión de los jueces. Se trata del mexicano Paulo Chavira, quien es conocido en redes sociales por sus apuestas y contenido viral.

El influencer se grabó cargando varios fajos de dólares en un lugar en Las Vegas, donde apostó casi dos millones de pesos mexicanos, ese video se volvió viral tras acabar la velada.

Cabe destacar que también ha hecho contenido junto a Saúl Álvarez en el que muestra una parte diferente del Canelo, en uno de ellos también hubo apuesta.

Dentro de lo boxístico, otro hecho que se llevó a cabo tras la pelea fue la entrega de los cinturones por parte de Crawford a Canelo, luego de la conferencia de prensa pospelea.