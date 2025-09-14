    Boxeo

    Aficionado a las apuestas pierde millones de pesos en pelea del Canelo vs. Crawford

    Saúl Álvarez no logró retener sus títulos ante el estadounidense en la pelea que se celebró en Las Vegas.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Aficionado mexicano pierde millones de pesos por culpa de Canelo!

    La noche del sábado se llevó a cabo la pelea entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, contienda que se celebró en Las Vegas y que terminó con una derrota del mexicano por decisión unánime.

    Es del conocimiento general que en este tipo de eventos siempre hay apuestas alrededor y se mueve muchísimo dinero en las que se gana y se pierde.

    PUBLICIDAD

    Así fue el caso del tipster deportivo que apostó cien mil dólares al Canelo, mismos que perdió con la decisión de los jueces. Se trata del mexicano Paulo Chavira, quien es conocido en redes sociales por sus apuestas y contenido viral.

    El influencer se grabó cargando varios fajos de dólares en un lugar en Las Vegas, donde apostó casi dos millones de pesos mexicanos, ese video se volvió viral tras acabar la velada.

    Cabe destacar que también ha hecho contenido junto a Saúl Álvarez en el que muestra una parte diferente del Canelo, en uno de ellos también hubo apuesta.

    Dentro de lo boxístico, otro hecho que se llevó a cabo tras la pelea fue la entrega de los cinturones por parte de Crawford a Canelo, luego de la conferencia de prensa pospelea.

    Video Pocos lo sabían: La verdadera razón por la que Crawford devolvió los cinturones a Canelo

    Más sobre Boxeo

    1 min
    Christian Medina vence a Yoshiki Takei y es campeón del mundo

    Christian Medina vence a Yoshiki Takei y es campeón del mundo

    1 min
    Fey rompe el silencio tras cancelación de su presentación en pelea de Canelo

    Fey rompe el silencio tras cancelación de su presentación en pelea de Canelo

    1 min
    Sergio 'Checo' Pérez manda mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

    Sergio 'Checo' Pérez manda mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

    1 min
    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    2 min
    Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, en Manchester a los 46 años

    Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, en Manchester a los 46 años

    Relacionados:
    BoxeoSaúl 'Canelo' Álvarez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD