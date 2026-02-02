    NFL

    Super Bowl 2026 es la décima vez en que se repite la final de NFL

    New England y Seattle volverán a verse las caras en el Super Bowl LX, repitiendo una final por el Trofeo Vince Lombardi que se vivió hace 11 aňos.

    Por:Jaime Bernal
    Video ¿Inédito? No es la primera vez que un Super Bowl se repite en la historia

    El Super Bowl 2026 ya tiene un lugar asegurado en los libros de historia. El enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks representará la décima vez en que dos franquicias se midan en más de una ocasión en la gran final de la NFL, un registro reservado solo para rivalidades memorables.

    Con este choque, Patriots y Seahawks se suman a una lista de élite que encabezan Pittsburgh Steelers y Dallas Cowboys, quienes se enfrentaron tres veces por el título (1975, 1978 y 1995). En el caso de New England y Seattle, esta será su segunda cita en el Super Bowl, luego del inolvidable duelo del Super Bowl XLIX en 2015.

    Más de una década después, el escenario es completamente distinto. Ambos equipos llegan con rosters renovados, nuevas figuras y estilos contrastantes. En el lado de los Patriots, la presencia del joven mariscal Drake Maye abre una nueva etapa en la franquicia, con la misión de prolongar la herencia ganadora que construyeron Tom Brady y Bill Belichick.

    New England es, además, el equipo con más revanchas en la historia del Super Bowl, con ocho apariciones repetidas ante cuatro rivales distintos. Sin embargo, no gana una revancha desde sus triunfos ante los Rams en 2001 y 2018, una racha que buscará romper ante Seattle.

    Por su parte, los Seahawks disputarán su cuarto Super Bowl, con un campeonato en su historial (2013) y la ilusión intacta de volver a levantar el Trofeo Vince Lombardi tras más de diez años de espera.

    Las otras seis rivalidades que se han visto las caras en el Super Bowl en más de una ocasión son Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers, Miami vs. Washington, Cincinnati vs. San Francisco, Buffalo vs. Dallas, New England vs. New York, New England vs. Philadelphia y New England vs. Rams (St. Louis/Los Angeles).

    NFLSuper BowlNew England PatriotsSeattle Seahawks