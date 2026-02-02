Super Bowl ¿Por qué no cantó Bad Bunny en los premios Grammy 2026? El encargado del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 brilló en la gala este pasado domingo.

Video ¿Por qué no cantó Bad Bunny en los Grammy 2026?

Bad Bunny cuenta las horas para presentarse en el show del medio tiempo del Super Bowl LX y más tras todo lo que viene detrás de poder ser el artista principal del evento de la NFL.

El cantante boricua brilló en la noche de los Grammy 2026, pero una surgió se presentó al no saber por qué no cantó en el escenario si fue el 'ganador' de la noche.

Si bien Benito Antonio, como se llama realmente, fue premiado en tres diferentes categorías y sobre todo al llevarse la más importante de ' Álbum del Año', hubo una razón por la que no cantó.

De acuerdo a reportes, fue debido una cláusula contractual que le impide presentarse en otros eventos televisivos de alto impacto durante los días previos a su actuación como artista central del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX.

Trevor Noah, presentador de la ceremonia, explicó en vivo que quien asume el espectáculo principal del Super Bowl debe reservarse exclusivamente para ese evento.

"Vine aquí pensando que iba a actuar, pero ahora no puedo", comentó Bad Bunny al ser cuestionado sobre su ausencia en el escenario de los Grammy 2026.