A unos días del Super Bowl LX en San Francisco, la NFL anuncia que Dallas Cowboys jugará un partido de temporada regular en Brasil, en específico en el estadio de Maracaná.

Hace dos campañas la NFL exploró el mercado brasileño y el resultado fue muy bueno, ya que con este partido de los Vaqueros será el tercero que se lleve a cabo por tercera temporada consecutiva.

El primer compromiso que se llevó a cabo en territorio brasileño fue el Green Bay Packers ante Philadelphia Eagles y el año pasado jugaron Kansas City Chiefs en contra de Los Angeles Chargers.

El rival de Dallas para jugar en Brasil se conocerá en las próximas semanas, lo que es casi seguro es que los Cowboys no vengan a jugar a México, con la reapertura del estadio Banorte, en diciembre próximo.

San Francisco se medirá a LA Rams en Australia

También la Liga dio a conocer este día que los 49ers enfrentarán a los Rams en Melbourne, en un clásico de la División Oeste. El partido está definido, pero no la fecha eso se dará a conocer las próximas semanas o el día que se anuncie todo el calendario de la temporada regular.