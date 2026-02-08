Super Bowl Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny Los AMIGOS hablaron del espectáculo musical vivido este domingo en Santa Clara, California.

Los AMIGOS reaccionaron al épico show de medio tiempo de la NFL de Bad Bunny en el Levi's Stadium este domingo 8 de febrero.

Toño de Valdés y Enrique Burak igual estaban de fiesta al cumplir 40 años de narrar sin parar el Super Bowl de la NFL, ahora con Memo Schutz como el nuevo integrante de los ' AMIGOS'.

LA REACCIÓN AL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY

" Me encantó la verdad", señaló Toño de Valdés en primera instancia, sin poder dar más palabras por lo impresionado que quedó en el momento.

"Me gustó también, particularmente de los invitados y nombrar cada uno de los países de América Latina, es algo sensacional en estos tiempo convulsos que estamos viviendo", le secundó Enrique Burak.

"Es lo que nos representa, es el mejor show de la historia porque en estos momentos es lo que necesitamos, unidad y paz, lo hizo a la perfección Bad Bunny, la sacó del parque", finalizó Memo Schutz.