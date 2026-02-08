    Super Bowl

    Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny

    Los AMIGOS hablaron del espectáculo musical vivido este domingo en Santa Clara, California.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video El paraíso de Santa Clara: Así es el Levi's Stadium, casa del Super Bowl

    Los AMIGOS reaccionaron al épico show de medio tiempo de la NFL de Bad Bunny en el Levi's Stadium este domingo 8 de febrero.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl

    El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl
    2 mins

    El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

    NFL
    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL
    4 mins

    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL

    NFL
    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX
    1 mins

    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights
    2 mins

    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights

    NFL
    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX
    1:21

    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX

    NFL
    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show
    1 mins

    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show

    NFL
    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    2 mins

    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

    NFL
    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?
    1 mins

    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

    NFL
    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots
    1 mins

    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots

    NFL
    Este es el Levi's Stadium, sede para el Super Bowl LX
    1 mins

    Este es el Levi's Stadium, sede para el Super Bowl LX

    NFL

    Toño de Valdés y Enrique Burak igual estaban de fiesta al cumplir 40 años de narrar sin parar el Super Bowl de la NFL, ahora con Memo Schutz como el nuevo integrante de los ' AMIGOS'.

    LA REACCIÓN AL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY


    Los AMIGOS coincidieron de manera espectacular sobre lo que hizo Bad Bunny este domingo entre sus mensajes ocultos, por lo que quedaron felices.

    " Me encantó la verdad", señaló Toño de Valdés en primera instancia, sin poder dar más palabras por lo impresionado que quedó en el momento.

    "Me gustó también, particularmente de los invitados y nombrar cada uno de los países de América Latina, es algo sensacional en estos tiempo convulsos que estamos viviendo", le secundó Enrique Burak.

    "Es lo que nos representa, es el mejor show de la historia porque en estos momentos es lo que necesitamos, unidad y paz, lo hizo a la perfección Bad Bunny, la sacó del parque", finalizó Memo Schutz.

    Video ¿Bad Bunny en TelevisaUnivision? Los Tres Amigos se lucen con 'Bad Tony'
    Relacionados:
    Super BowlNFL