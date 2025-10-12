Mark Sánchez rompe su silencio tras su grave incidente Indianápolis

El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sanchez, recibió el alta médica este domingo en Indianápolis y ofreció sus primeras declaraciones públicas luego del violento altercado que lo llevó al hospital y a ser arrestado por agresión.

Sánchez enfrenta un cargo de agresión agravada de nivel 5 tras una pelea con Perry Tole, un camionero de 69 años, ocurrida afuera de un hotel. De acuerdo con el reporte policial, el exjugador fue detenido inicialmente por agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado y ebriedad en público.

" Ahora mismo estoy concentrado en mi recuperación y quiero agradecer a los servicios de emergencia, al hospital Eskenazi, al sheriff del condado de Marion, al Departamento de Policía de Indianápolis y a la policía metropolitana", declaró Sánchez en un video difundido por el periodista Max Lewis en uss redes sociales. "Pero estoy concentrado en mi recuperación y solo quiero ver a mi esposa, a mi hijo y a mis dos niñas".

El exquarterback evitó referirse directamente al proceso judicial. Ante la pregunta sobre si tenía algo que decirle a Tole o a la comunidad de Indianápolis, respondió: " Ya llegará el día en que responderé a todas estas preguntas".

"Creo que lo importante es agradecer a la Dra. (Lindsey) Mossler, la cirujana", añadió. " Me salvó la vida. Así que le estoy muy agradecido".