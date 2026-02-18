NFL San Francisco 49ers jugará en el Estadio Banorte en el regreso de la NFL a México El ganador de cinco Super Bowls vuelve a México en partido de temporada regular con el Estadio Banorte como escenario de primer nivel.

Video San Francisco 49ers jugarán el partido de la NFL en la Ciudad de México 2026

La NFL anunció este miércoles que San Francisco 49ers será uno de los equipos designados para el próximo partido de la temporada regular en la Ciudad de México 2026 en el regreso de la liga de futbol americano profesional después de tres años ausente.

“Dar la bienvenida a los San Francisco 49ers a la Ciudad de México en el Estadio Banorte es un acontecimiento significativo para los aficionados y para el futuro de las experiencias deportivas globales en nuestro país.

“En Banorte nos enorgullece apoyar tanto a este recinto emblemático como a uno de los equipos más históricos de la NFL, reforzando nuestro compromiso de acercar eventos de clase mundial a millones de mexicanos, al mismo tiempo que contribuimos al crecimiento económico, cultural y turístico de México”, señaló Carla Juan Chelala, Directora General de Mercadotecnia de Grupo Financiero Banorte.

El partido en México se disputará en el emblemático Estadio Banorte (también conocido como Estadio Azteca) como parte de un compromiso multianual para jugar partidos en la Ciudad de México en 2026, 2027 y 2028. Además, será uno de los nueve juegos internacionales que se celebrarán en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

“Estamos encantados de recibir nuevamente a los San Francisco 49ers para el juego que tendremos en la Ciudad de México este año”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

“ Regresar al Estadio Banorte destaca nuestro sólido y continuo compromiso con México. Pocos lugares generan la energía que vemos aquí, y esperamos volver a nuestro país que desempeña un papel tan significativo en el crecimiento de este deporte”, añadió el directivo de la NFL México.

“Estamos emocionados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la Liga”, dijo por su parte el CEO de San Francisco 49ers, Al Guido.

“Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, estamos entusiasmados por reencontrarnos con el Mexico Faithful y esperamos la energía que los aficionados locales aportarán para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero”.

El rival de los 49ers, así como la fecha y el horario de inicio del partido, se anunciarán cuando se revele el calendario completo de la NFL 2026 esta primavera.

EL REGRESO DE SAN FRANCISCO 49ERS A MÉXICO

Los 49ers son uno de los 10 equipos que cuentan con derechos de marketing en México como parte del Global Markets Program de la Liga, una iniciativa que otorga a los clubes de la NFL derechos internacionales de marketing para fortalecer el reconocimiento de marca y la afición fuera de Estados Unidos mediante la interacción con aficionados, eventos y oportunidades comerciales.

El regreso de los juegos de temporada regular de la NFL en México se suma a la historia de la Liga, que ha disputado cinco partidos previos en el Estadio Banorte en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Con 40 millones de aficionados de la NFL —la base de fans más grande fuera de Estados Unidos— y con una oficina en la Ciudad de México desde 1998, la NFL está enfocada en aumentar su presencia durante todo el año a través de iniciativas para aficionados, el desarrollo de NFL Flag, programas de impacto comunitario y el crecimiento del deporte en todos los niveles.

Sesenta y dos partidos de temporada regular de la NFL se han jugado fuera de Estados Unidos, con Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes hasta la fecha.

Mercados Internacionales de la NFL 2026:

• Ciudad de México, México (Estadio Banorte)

• Londres, Reino Unido (2 partidos en Tottenham Stadium, 1 en Wembley Stadium)

• Madrid, España (Estadio Bernabéu)

• Melbourne, Australia* (Melbourne Cricket Ground)

• Munich, Alemania (FC Bayern Munich Arena)

• París, Francia* (Stade de France)

• Río de Janeiro, Brasil* (Estadio Maracaná)