Seattle Seahawks Seattle Seahawks inicia proceso de venta Los ingresos serán destinados a causas filantrópicas como deseaba Paul G. Allen.

Ya no es más un rumor, el proceso de venta de Seattle Seahawks ha iniciado y fue el mismo equipo que recientemente alzó el Trofeo Vince Lombardi como campeón del Super Bowl LX ante New England Patriots el que lo ha hecho oficial.

Lo hizo a través de sus redes sociales.

"Los herederos de Paul G. Allen inician el proceso de venta para los Seattle Seahawks, de acuerdo con la directiva de Allen de vender eventualmente sus activos deportivos y destinar todos los ingresos a obras filantrópicas", se lee en la cuenta oficial del conjunto en X.

Y añade: “Los herederos han seleccionado al banco de inversión Allen & Company y al bufete de abogados Latham & Watkins para liderar el proceso de venta, que se estima que continuará hasta la temporada baja de 2026. Los propietarios de la NFL deben entonces ratificar un acuerdo de compra final”.

Hay que recordar que Paul G. Allen falleció en el 2018 y en sus intrucciones dejó dicho que se vendiera la franquicia y se donaran las ganancias a causas filantrópicas. Su hermana, Jody Allen se hizo cargo del equipo de la NFL desde entonces.

Paul, fue cofundador de Microsoft y se hizo del equipo en 1997 por alrededor de 197 millones de dólares. Seattle Seahawks está valuado, según Forbes, en 6 mil 700 millones de dólares, algo lejos de los 13 mil millones de Dallas Cowboys el equipo más caro de mundo en cualquier deporte.