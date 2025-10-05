    NFL

    Mark Sánchez es acusado tras violento altercado en Indianápolis

    El mariscal de campo mexicoamericano fue hospitalizado y enfrenta cargos menores por agresión e intoxicación pública.

    Jaime Bernal.
    Mark Sánchez, exmariscal de campo mexicoamericano de la NFL, fue formalmente acusado este domingo por la fiscalía del condado de Marion tras verse involucrado en un incidente que lo dejó gravemente herido por arma blanca la madrugada del sábado en Indianápolis.

    De acuerdo con los registros judiciales, el exjugador de los New York Jets enfrenta cargos menores por agresión con lesiones, intoxicación pública y entrada ilegal a un vehículo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del restaurante Loughmiller’s Pub, en el centro de la ciudad.

    La Policía Metropolitana de Indianápolis informó que, al llegar al lugar, encontró a Sánchez con varias heridas de arma blanca en el torso. Cerca del sitio, un hombre de 69 años —empleado de mantenimiento entre dos hoteles de la zona— también presentaba cortes en el rostro.

    Las imágenes de seguridad revisadas por los investigadores muestran al exmariscal acercándose al camión del trabajador antes de que se produjera un forcejeo. Según la versión del hombre, actuó en defensa propia tras ser confrontado por Sánchez, quien aparentaba estar bajo los efectos del alcohol.

    Sánchez, actualmente analista de la cadena FOX Sports, tenía previsto cubrir el partido entre los Colts y los Raiders este domingo. La audiencia inicial del exjugador fue programada para el martes 7 de octubre por la mañana.

