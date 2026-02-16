    NFL

    Miami Dolphins convierte a Tyreek Hill en agente libre

    Bradley Chubb, James Daniels y Nick Westbrook-Ikhine tampoco seguirán en Miami la siguiente campaña.

    Por:AP/TUDN
    Los Miami Dolphins liberaron al receptor estrella Tyreek Hill de cara a la temporada 2026-27 de la NFL que iniciará en septiembre de este año.

    Asimismo, de acuerdo a reportes de la agencia AP, Bradley Chubb, James Daniels y Nick Westbrook-Ikhine también no seguirán en el equipo, esto en información de una fuente anónima.

    Miami comenzó una reestructuración con la llegada de Jon-Eric Sullivan como su gerente general, así como de Jeff Hafley como su nuevo head coach, ambos con pasado en Green Bay Packers.

    EL IMPACTO DE LA SALIDA DE TYREEK HILL DE MIAMI


    El contrato de Tyreek Hill hasta 2026 habría representado alrededor de 51 millones de dólares contra el tope salarial de Miami, al liberarlo, los Dolphins ahorrarán 22.8 millones de dólares en el límite salarial.

    Hill tuvo temporadas consecutivas de 1,700 yardas de recepción en sus primeros dos años con Miami, incluyendo 1,799 yardas, líder de la liga, y 13 touchdowns en 2023.

    En 2025 acumuló 21 recepciones para 265 yardas antes de lesionarse al realizar una recepción en la victoria de Miami contra los Jets en la semana 4.

    EL FUTURO DE TUA TAGOVAILOA


    Los Dolphins aún parecen indecisos sobre el QB Tua Tagovailoa. Sullivan aún enfrenta la pregunta de si debe dejar ir a la selección de primera ronda del draft de 2020.

    Tagovailoa firmó una extensión de contrato por cuatro años y $212.4 millones en julio de 2024, tiene garantizados $54 millones para 2026, y los Dolphins incurrirían en un impacto significativo en el límite salarial si lo liberaran.

    Cortarlo resultaría en un cargo por límite salarial muerto de $99 millones. Si la transferencia se designa como una liberación posterior al 1 de junio, esos cargos se dividirían en dos años, con $67.4 millones asignados al límite salarial de 2026 y $31.8 millones al de 2027.

