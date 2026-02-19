NFL San Francisco 49ers es el que más kilometraje tendrá para la temporada 2026 Con dos partidos fuera de Estados Unidos, esta es la franquicia que mayor recorrido de traslado tendrá este año.

Este es el equipo que más kilometraje tendrá en la nueva temporada de la NFL

De cara a la próxima temporada de la NFL se reveló de manera extraoficial al equipo que más recorrido realizará en cuanto a traslados para cumplir con sus partidos de campaña regular y sin contar los que puede disputar en caso de clasificar a los Playoffs.

El ganador de cinco Super Bowls en su historia, San Francisco 49ers, el último en la campaña 1994 tras vencer a entonces San Diego Chargers, hoy en Los Angeles, acentúa la necesidad del equipo de expandir tanto su presencia entre la afición mundial a falta de títulos como de ganar al fin el Vince Lombardi.

Los 49ers han llegado desde entonces a tres Super Bowls más pero sin lograr ganarlo. Ahora regresan a México por tercera ocasión tras su presencia en 2005 ante Arizona Cardinals que fue el primero de temporada regular en el país y en 2022 también ante Arizona.

SAN FRANCISCO 49ERS Y LAS MILLAS POR RECORRER EN 2026

El conjunto de la bahía será el que más recorrido por traslados para cubrir su partidos de la NFL 2026, con un total de 30 mil millas, más de 61 mil kilómetros, esto también se debe a sus dos partidos que tendrá fuera de Estados Unidos, de acuerdo con información del insider de la NFL, Adam Schefter.

El juego ante Rams en Melbourne es el más largo con un recorrido de 15 mil 738 millas; mientras que el partido en la CDMX será de sólo tres mil 854 millas. El segundo viaje más largo para San Francisco será el de su visita a los Giants con más de 5 mil millas.

Cabe recordar que además de recién encuentro que se anunció para disputar en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, San Francisco 49ers jugará en Melbourne, Australia, el primer juego en ese país y que será ante Los Angeles Rams.

Aún por definir el calendario completo de los 49ers, se medirá ante Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers y New York Giants.

