NFL Fallece receptor de los Minnesota Vikings de la NFL El receptor abierto de los Vikings es encontrado sin vida en un garaje por la policía de New Albany, pero aún no se determinan las causas.

Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, falleció este sábado y todo parece indicar que fue por una herida de bala autoinflingida.

El jugador de la NFL fue encontrado en un garaje, informó el jefe de policía de New Albany, Todd Bailey, quien también comunicó a medios locales que, a falta de la autopsia correspondiente, todo se trató de un disparo de arma de fuego que él mismo detonó.

Rondale Moore, nacido en New Albany, Indiana el 9 de junio de 2000, apenas contaba con 25 años de edad y su carrera en la NFL se había visto opacada por múltiples lesiones de rodilla, mismas que lo dejaron fuera de actividad durante toda la temporada pasada.

El receptor abierto fue formado en la Universidad de Purdue, donde fue reconocido como uno de los jugadores más explosivos del país y fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2021 por los Arizona Cardinals.

El receptor de los Vikings también jugó para los Atlanta Falcons, aunque con ellos también se lesionó de la rodilla y se perdió toda la temporada de 2024.