Mark Sánchez es apuñalado antes de narrar un partido de la NFL
El ex mariscal de campo es llevado al hospital después del hecho que ocurrió cerca de la media noche.
Mark Sánchez, ex mariscal de campo de equipos como los New York Jets y los Dallas Cowboys, fue apuñalado en la madrugada de este sábado en Indianápolis.
El portal TMZ dio a conocer la información, misma que fue confirmada por Adam Schfter, insider de la NFL, quien refirió que Mark Sánchez estaba programado para comentar un partido para la cadena Fox.
De hecho, Mark Sánchez se encontraba en Indianápolis debido a que iba a trabajar en el duelo entre Las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts.
Poco después de la media noche der este sábado, la policía recibió una llamada de auxilio para reportar dos personas apuñaladas, una de ellas era Mark Sánchez.
El ahora comentarista, de raíces mexicanas, fue llevado de inmediato al hospital. Su estado de salud se reporta como estable hasta este momento.