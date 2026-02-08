NFL Kenneth Walker gana el MVP del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks Con 135 yardas por la vía terrestre el corredor de Seattle Seahawks es nombrado el Jugador Más Valioso.

Después de ganar el trofeo Vince Lombardi y conseguir el premio al jugador más valioso del Super Bowl LX, Kenneth Walker habla de sus sentimientos dentro del terreno de juego con los Seattle Seahawks.

"Bueno, quiero agradecer a Dios por esta bendición de estar aquí", expresó al momento de recibir el trofeo al MVP del partido.

Walker III también mostró agradecimiento a su familia, en especial a sus hermanos, con quienes confesó tuvo algunas dificultades durante el año, pero afortunadamente fueron superadas.

"También a mis hermanos, tuvimos alguna adversidad en el año, sin embargo nos pudimos mantener unidos", expresó.