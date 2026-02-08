    NFL

    Kenneth Walker gana el MVP del Super Bowl LX con los Seattle Seahawks

    Con 135 yardas por la vía terrestre el corredor de Seattle Seahawks es nombrado el Jugador Más Valioso.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Jugador de Patriots llega esposado al Super Bowl LX y este es el por qué

    Más sobre Super Bowl 2026

    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
    2 mins

    ¿Fue real la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

    NFL
    ¡Kenneth Walker III es el MVP del Super Bowl LX!
    0:54

    ¡Kenneth Walker III es el MVP del Super Bowl LX!

    NFL
    ¡Seattle Seahawks es campeón del Super Bowl LX!
    3:03

    ¡Seattle Seahawks es campeón del Super Bowl LX!

    NFL
    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX
    15 fotos

    Las mejores imágenes de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    NFL
    Jason Myers establece marca de goles de campo en SB
    1:46

    Jason Myers establece marca de goles de campo en SB

    NFL
    ¿Dónde se llevará a cabo el Super Bowl LXI?
    1 mins

    ¿Dónde se llevará a cabo el Super Bowl LXI?

    NFL
    NFL Draft 2026: Todos los picks de la primera ronda
    2 mins

    NFL Draft 2026: Todos los picks de la primera ronda

    NFL
    ¡New England se niega a morir! TD de Stevenson
    1:41

    ¡New England se niega a morir! TD de Stevenson

    NFL
    La defensiva también produce puntos para Seattle
    2:05

    La defensiva también produce puntos para Seattle

    NFL
    Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
    1 mins

    Donald Trump califica de "terrible" show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

    NFL


    Después de ganar el trofeo Vince Lombardi y conseguir el premio al jugador más valioso del Super Bowl LX, Kenneth Walker habla de sus sentimientos dentro del terreno de juego con los Seattle Seahawks.

    PUBLICIDAD

    "Bueno, quiero agradecer a Dios por esta bendición de estar aquí", expresó al momento de recibir el trofeo al MVP del partido.

    Walker III también mostró agradecimiento a su familia, en especial a sus hermanos, con quienes confesó tuvo algunas dificultades durante el año, pero afortunadamente fueron superadas.

    "También a mis hermanos, tuvimos alguna adversidad en el año, sin embargo nos pudimos mantener unidos", expresó.

    Los Seattle Seahawks se impusieron 29-13 a los New England Patriots para levantar el trofeo Vince Lombardi correspondiente al Super Bowl LX de la NFL y Kenneth Walker contribuyó con 135 yardas.

    Relacionados:
    NFLSeattle Seahawks