Un día después de una dura pelea en el juego de la NFL se dio a conocer una sanción a uno de los jugadores involucrados, se trata del receptor de los Cincinnati Bengals, Ja'Marr Chase.

En el juego entre los Bengals y los Steelers de la Semana 11 de la NFL, en el que Pittsburgh derrotó 34-12 a Cincinnati se suscitó un acto que es muy castigado en la liga, y que durante el juego no se vio.

Ja'Marr Chase y Jalen Ramsey se enfrascaron en una pelea en dos ocasiones, ambos fueron castigados por los referees en el juego, pero en la segunda ocasión, el defensor de Pittsburgh fue el único que agredió y resultó expulsado del encuentro.

Horas después del juego se dieron a conocer imágenes que no fueron captadas en la transmisión, Ramsey reaccionó al escupitajo que le lanzó Chase mientras discutían, por esa razón, este lunes, la NFL dio a conocer que el jugador de Bengals será suspendido un encuentro.

"Durante el cuarto cuarto, Chase escupió al esquinero de Pittsburgh, Jalen Ramsey, violando la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, que se aplica a 'cualquier acto que sea contrario a los principios generalmente entendidos de la deportividad'", señala la liga en un comunicado.

Con este castigo, Ja'Marr Chase se perderá el juego de la Semana 12 frente a los New England Patriots, duelo que será en Cincinnati. Los Bengals tienen récord de tres ganados y siete perdidos.