A cuatro meses del Super Bowl 2026 de la NFL, un grupo conservador de Estados Unidos planea boicotear el show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny.

El grupo Turning Point USA, organización creada por el fallecido influencer conservador Charlie Kirk, ha dado a conocer que organizará su propio show el 8 de febrero del siguiente año, misma fecha que el máximo evento de la NFL.

De acuerdo con una publicación de dicha organización, el evento celebrará la "fe, familia y libertad" y aunque aún no se han dado detalles del espectáculo se cree que reunirá a varias celebridades de la música en inglés del género evangélico, pop, y country, entre otros.

Tras darse a conocer que un artista latinoamericano encabezará el segundo evento deportivo más visto en el mundo, las críticas por parte del sector conservador estadounidense, incluyendo al gobierno de Donald Trump, no se hicieron esperar.

La molestia fue tal que la Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, amenazó con realizar redadas de ICE en las inmediaciones del Super Bowl LX como una respuesta a la decisión de la NFL.