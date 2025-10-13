El juego del SNF de la Semana 6 e la NFL no terminó calientito y con golpes, duelo en el que Kansas City Chiefs derrotó 30-17 a los Detroit Lions, quienes consumaron su segunda derrota de la campaña.

El encuentro era de alto calibre, ambas escuadras son de lo mejor que tiene en este momento la NFL y cada una de las conferencias. El principio del encuentro fue cerrado y con gran juego por ambos equipos.

Hasta que los Chiefs capitalizaron ofensivas de forma consecutiva y se despegaron en el marcador, como en todo juego hubo decisiones polémicas de parte de lo oficiales, algo que comenzó a elevar la temperatura del encuentro.

Los hechos se dieron al finalizar el encuentro, cuando Brian Branch no le hizo caso a Patrick Mahomes y se fue directo a golpear en la cara a Juju Smith-Schuster quien cayó al suelo, de inmediato se incorporó y se lanzó contra Branch y en medio campo se armó la trifulca.

Todos los jugadores se metieron para separar a los jugadores involucrados, pero al haber tanta gente en el terreno de juego se volvió un caos y se salió de las manos a los oficiales y coaches.

Salió barato el golpe directo del jugador de Lions

Este lunes, Brian Branch recibió un partido de suspensión sin goce de sueldo por conducta antideportiva en el juego del SNF frente a los Kansas City Chiefs, esto de acuerdo a información de Adam Schefter.