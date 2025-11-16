Resultados Semana 11 de NFL: Triunfos de Steelers, Packers y Bears

Video ¡Recadito en español y en vivo! Bad Bunny rompe el silencio sobre el Super Bowl

La Semana 11 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers y Chicago Bears, tres equipos que han tenido éxito en buen inicio en al temporada 2025.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la victoria de los New England Patriots sobre Las New York Jets.

Además, este domingo, los Miami Dolphins lograron un sufrido triunfo en tiempo extra ante los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

REULTADOS DE LA SEMANA 11 DE LA NFL:

Green Bay Packers 27-22 New York Giants

Jordan Love regresó tras una lesión en el hombro y lanzó dos pases de touchdown. El suplente Malik Willis anotó uno más al entrar en el campo, y los Green Bay Packers pusieron fin a su racha de dos derrotas al vencer a los New York Giants. Love realizó jugadas heroicas en la serie ofensiva decisiva del último cuarto, conectando con el novato Savion Williams en una ganancia de 32 yardas bajo presión en tercera oportunidad y 10 por avanzar, y encontrando a Christian Watson en la zona de anotación con 4:02 restantes para tomar la delantera.

Houston Texans 27-13 Tennessee Titans

Davis Mills lanzó para 274 yardas y un touchdown, Matthew Wright anotó un gol de campo de 35 yardas con el tiempo cumplido, y los Houston Texans vencieron a los Tennessee Titans para completar la barrida de la serie de la temporada contra sus rivales de la AFC Sur. Liderados por su mariscal de campo suplente, los Texans (5-5) alcanzaron el .500 por primera vez esta temporada con su tercera victoria en cuatro partidos. También consiguieron su quinta victoria consecutiva sobre los Titans en Nashville a pesar de jugar sin el mariscal de campo CJ Stroud, el safety Jalen Pitre y el pateador Ka’imi Fairbairn. Houston tuvo tiempo suficiente para preparar el gol de campo de la victoria para Wright, su tercero del día.

San Diego Chargers 6-35 Jacksonville Jaguars

Los Jacksonville Jaguars se recuperaron de la peor derrota en la historia de la franquicia al aplastar a Los Angeles Chargers, gracias a los touchdowns por tierra de Travis Etienne, Trevor Lawrence y el novato Bhaysul Tuten. Tras la debacle de 36-29 en Houston, donde desperdiciaron una ventaja de 19 puntos en el último cuarto, los Jaguars (6-4) no mostraron secuelas de la dura derrota ante un rival divisional.

Cincinnati Bengals 12-34 Pittsburgh Steelers

Mason Rudolph lideró dos largas series ofensivas en la segunda mitad tras sustituir al lesionado Aaron Rodgers, y los Pittsburgh Steelers arrollaron a los Cincinnati Bengals este domingo. Rodgers, el jugador activo más veterano de la NFL con 41 años, se lesionó la mano izquierda durante una serie ofensiva de Pittsburgh al final de la primera mitad. No se precisó el momento exacto en que el cuatro veces Jugador Más Valioso se lesionó. Aunque los Steelers (6-4) inicialmente catalogaron a Rodgers como "dudoso", no regresó al campo para la segunda mitad.

Chicago Bears 19-17 Minnesota Vikings

La devolución de kickoff de 56 yardas de Devin Duvernay en el último minuto para Chicago preparó el terreno para el cuarto gol de campo de Cairo Santos, una patada de 48 yardas justo cuando expiraba el tiempo, que le dio la victoria a los Bears sobre Minnesota, luego de que los Vikings anotaran el touchdown de la ventaja con 50 segundos restantes. Tras otra actuación irregular de J.J. McCarthy, que culminó con cinco pases completos consecutivos, incluyendo un pase de anotación de 15 yardas a Jordan Addison, Duvernay respondió decisivamente para los Bears (7-3) después de casi perder una ventaja de 13 puntos con la que llegaron al último cuarto.

Tampa Bay Buccaneers 32-44 Buffalo Bills

Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para otros tres, el último con una potente carrera de 9 yardas a falta de 2:35 para el final, que aseguró la victoria de los Buffalo Bills por 44-32 sobre los Tampa Bay Buccaneers.

El mariscal de campo titular por octavo año consecutivo y vigente Jugador Más Valioso se convirtió en el primer jugador con dos partidos de tres touchdowns, tanto por pase como por carrera. Lo logró el año pasado en una derrota por 44-42 ante Los Angeles Rams.