    Kansas City Chiefs

    Buffalo Bills derrota a los Kansas City Chiefs en la Semna 9 de la NFL

    El juego tuvo un final dramático en las manos del quarterback de los Jefes, pero no pudieron convertir.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¿Super Bowl LX sin Bad Bunny? ¡NFL toma decisión definitiva!

    Los Buffalo Bills recibieron a los Kansas City Chiefs en la Semana 9 de la NFL, en lo que fue un duelo más entre Josh Allen y Patrick Mahomes, duelo que tiene historia entre quarterbacks, sobre todo en los playoffs. El marcador favoreció 28-21 a los Bills con lo que consiguieron su quinta victoria consecutiva sobre Chiefs en temporada regular.

    En la primera ofensiva, los Bills se llevaron casi diez minutos y la coronaron con la anotación de Dalton Kincaid a pase de Josh Allen, los Chiefs reaccionaron dos más posesiones más tarde con el acarreo de Rashee Rice.

    Tras esa anotación, vinieron tres touchdowns de Buffalo, dos de Josh Allen en jugadas de una yarda y uno más de TY Johnson también por tierra, los Chiefs solo pudieron contestar con un par de goles de campo por parte de Harrison Butker.

    Kansas City y Kareem Hunt trabajaron una anotación terrestre sobreponiéndose a la presión de la defensiva de los locales, con este touchdown y la conversión de dos puntos para ponerse a una sola anotación de distancia.

    Estos son otros resultados de la Semana 9 de la NFL

    En las últimas jugadas hubo tensión y emoción con el gol de campo que falló Matt Prater y le regresó el ovoide a Patrick Mahomes, quien tuvo dos oportunidades directas a las diagonales y no pudo completar el pase y así ganaron los Bills.

    Con este resultado, Bills llegó a 5-2 y los Chiefs a 5-3, para la Semana 10 de la temporada de la NFL, Buffalo visitará a Miami Dolphins y Kansas City tendrán semana de descanso.

