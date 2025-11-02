Los Buffalo Bills recibieron a los Kansas City Chiefs en la Semana 9 de la NFL, en lo que fue un duelo más entre Josh Allen y Patrick Mahomes, duelo que tiene historia entre quarterbacks, sobre todo en los playoffs. El marcador favoreció 28-21 a los Bills con lo que consiguieron su quinta victoria consecutiva sobre Chiefs en temporada regular.

En la primera ofensiva, los Bills se llevaron casi diez minutos y la coronaron con la anotación de Dalton Kincaid a pase de Josh Allen, los Chiefs reaccionaron dos más posesiones más tarde con el acarreo de Rashee Rice.

Tras esa anotación, vinieron tres touchdowns de Buffalo, dos de Josh Allen en jugadas de una yarda y uno más de TY Johnson también por tierra, los Chiefs solo pudieron contestar con un par de goles de campo por parte de Harrison Butker.

Kansas City y Kareem Hunt trabajaron una anotación terrestre sobreponiéndose a la presión de la defensiva de los locales, con este touchdown y la conversión de dos puntos para ponerse a una sola anotación de distancia.

En las últimas jugadas hubo tensión y emoción con el gol de campo que falló Matt Prater y le regresó el ovoide a Patrick Mahomes, quien tuvo dos oportunidades directas a las diagonales y no pudo completar el pase y así ganaron los Bills.