Video Fiebre de Día de Muertos en Indianapolis y los Colts

La relación entre la NFL y México crece año con año, ya sea con juegos en nuestro país o con eventos especiales de los equipos con jóvenes que practican el futbol americano.

Una de las tradiciones mexicanas más importantes del año ha trascendido la frontera norte y cada que se acerca la temporada, los diferentes deportistas se involucran más con comentarios y actos que son agradecidos.

En este sentido, un artista mexicano realizó una tarjeta personalizada para el corredor de los Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, quien se emocionó y dijo que esta pieza única va para la colección y no la prestará a nadie.

En el video que compartió la cuenta oficial de X de la NFL México, Taylor recibió el obsequio en los vestidores de los Colts.

“¿Esto es para el día de los muertos? Lo sabía, muchas gracias, le puso la cinta para el pelo y todo, es una locura. Esto es increíble, se los agradezco mucho. Esto va a la colección, no va a salir de aquí, no sé la daré a nadie, no puedo, ya ni voy a tocarlo, la dejaré en su protector”.

Jonathan Taylor es el líder corredor de la temporada 2025-26 de la NFL, hasta la Semana 8 acumló 850 yardas con 12 touchdowns, su carrera más larga ha sido de 80 yardas. Para este fin de semana, Indianapolis visitará a los Pittsburgh Steelers.