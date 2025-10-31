    Indianapolis Colts

    La estrella de la NFL, Jonathan Taylor se emocionó al ver el extraordinario obsequio

    El corredor de los Indianapolis Colts aseguró que lo pondrá en un lugar predilecto de colección.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Fiebre de Día de Muertos en Indianapolis y los Colts

    La relación entre la NFL y México crece año con año, ya sea con juegos en nuestro país o con eventos especiales de los equipos con jóvenes que practican el futbol americano.

    Una de las tradiciones mexicanas más importantes del año ha trascendido la frontera norte y cada que se acerca la temporada, los diferentes deportistas se involucran más con comentarios y actos que son agradecidos.

    PUBLICIDAD

    En este sentido, un artista mexicano realizó una tarjeta personalizada para el corredor de los Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, quien se emocionó y dijo que esta pieza única va para la colección y no la prestará a nadie.

    En el video que compartió la cuenta oficial de X de la NFL México, Taylor recibió el obsequio en los vestidores de los Colts.

    “¿Esto es para el día de los muertos? Lo sabía, muchas gracias, le puso la cinta para el pelo y todo, es una locura. Esto es increíble, se los agradezco mucho. Esto va a la colección, no va a salir de aquí, no sé la daré a nadie, no puedo, ya ni voy a tocarlo, la dejaré en su protector”.

    Jonathan Taylor es el líder corredor de la temporada 2025-26 de la NFL, hasta la Semana 8 acumló 850 yardas con 12 touchdowns, su carrera más larga ha sido de 80 yardas. Para este fin de semana, Indianapolis visitará a los Pittsburgh Steelers.

    Video ¡La NFL lanza noticia bomba respecto a su regreso a México!

    Más sobre NFL

    1 min
    Dallas Cowboys vs Washington Commanders jugadas del partido de la NFL

    Dallas Cowboys vs Washington Commanders jugadas del partido de la NFL

    1 min
    El juego del domingo por la noche entre Chiefs y Lions terminó con golpes

    El juego del domingo por la noche entre Chiefs y Lions terminó con golpes

    2 min
    Semana 6 de la NFL, Colts sigue imparable y Panthers sorprende a Dallas

    Semana 6 de la NFL, Colts sigue imparable y Panthers sorprende a Dallas

    1 min
    Organización de Charlie Kirk busca boicotear show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Organización de Charlie Kirk busca boicotear show de Bad Bunny en el Super Bowl

    1 min
    Bad Bunny rompe el silencio en tele abierta sobre show del Super Bowl

    Bad Bunny rompe el silencio en tele abierta sobre show del Super Bowl

    Relacionados:
    Indianapolis Colts