    Dallas Cowboys

    Dallas Cowboys vs Washington Commanders jugadas del partido de la NFL

    Dak Prescott tuvo una buena tarde, completó 264 yardas y tres touchdowns sin intercepciones.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Tremenda bronca entre fans de Packers y Cowboys en pleno partido

    La NFL llegó a su Semana 7 de la temporada regular y uno de los duelos esperados fue este, el de Dallas Cowboys recibiendo a los Washington Commanders, duelo divisional de la Conferencia Nacional.

    La primera mitad no defraudó, primera ofensiva de Cowboys y se pusieron por delante en el marcador con la anotación de Javonta Williams, después de Commanders encajonó a Dallas y la defensiva concretó el safety.

    PUBLICIDAD

    Jayden Daniels recibió el ovoide y le dio la vuelta al marcador con el pase preciso para Zach Ertz en las diagonales, intentaron la conversión de dos puntos, pero el quarterback fue capturado antes de ingresar a la zona de anotación.

    Dak Prescott no se quedó con los brazos cruzados y con un bombazo encontró a CeeDee Lamb que se fue solo a la zona prometida, así Dallas retomó la ventaja y con un par de goles de campo de Brandon Aubrey se volvían a despegar.

    Los últimos dos minutos de la primera mitad fueron una locura, Jayden Daniels y McNichols cargaron con la ofensiva para que el quarterback lograra colarse a las diagonales, pero en la siguiente ofensiva, Prescott,
    Pickens y Williams hicieron lo propio para que Ferguson terminará anotando.

    La segunda mitad fue toda la los de la Estrella Solitaria, en primer lugar, dejaron fuera del juego a Jayden Daniels, después le interceptaron a Marcus Mariota y regresaron el ovoide a la zona de anotación.

    Los Commanders tuvieron una leve reacción y Chris Rodríguez anotó, aunque Aubrey volvió a conectar un gol de campo largo para dejar cifras definitivas de 44-22. La siguiente semana, los Cowboys visitarán a los Broncos y Commanders a los Chiefs.

    Video ¡Conmoción en la NFL! QB mexicoamericano es apuñalado

    Más sobre Dallas Cowboys

    1:34
    ¡Siguen en la pelea! Rodríguez rompe el plano para el touchdown

    ¡Siguen en la pelea! Rodríguez rompe el plano para el touchdown

    1:24
    ¡Pick Six de Dallas! Bland intercepta a Mariota y la regresa a touchdown

    ¡Pick Six de Dallas! Bland intercepta a Mariota y la regresa a touchdown

    1:17
    ¡Repiten la dosis! Prescott conecta con Ferguson para su segunda anotación

    ¡Repiten la dosis! Prescott conecta con Ferguson para su segunda anotación

    1:37
    ¡Qué balazo! Prescott aprovecha el tiempo y convierte con Ferguson

    ¡Qué balazo! Prescott aprovecha el tiempo y convierte con Ferguson

    1:21
    Jayden Daniels la hace personal y consigue el touchdown por tierra

    Jayden Daniels la hace personal y consigue el touchdown por tierra

    Relacionados:
    Dallas CowboysWashington Commanders