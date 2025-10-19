Video Tremenda bronca entre fans de Packers y Cowboys en pleno partido

La NFL llegó a su Semana 7 de la temporada regular y uno de los duelos esperados fue este, el de Dallas Cowboys recibiendo a los Washington Commanders, duelo divisional de la Conferencia Nacional.

La primera mitad no defraudó, primera ofensiva de Cowboys y se pusieron por delante en el marcador con la anotación de Javonta Williams, después de Commanders encajonó a Dallas y la defensiva concretó el safety.

Jayden Daniels recibió el ovoide y le dio la vuelta al marcador con el pase preciso para Zach Ertz en las diagonales, intentaron la conversión de dos puntos, pero el quarterback fue capturado antes de ingresar a la zona de anotación.

Dak Prescott no se quedó con los brazos cruzados y con un bombazo encontró a CeeDee Lamb que se fue solo a la zona prometida, así Dallas retomó la ventaja y con un par de goles de campo de Brandon Aubrey se volvían a despegar.

Los últimos dos minutos de la primera mitad fueron una locura, Jayden Daniels y McNichols cargaron con la ofensiva para que el quarterback lograra colarse a las diagonales, pero en la siguiente ofensiva, Prescott,

Pickens y Williams hicieron lo propio para que Ferguson terminará anotando.

La segunda mitad fue toda la los de la Estrella Solitaria, en primer lugar, dejaron fuera del juego a Jayden Daniels, después le interceptaron a Marcus Mariota y regresaron el ovoide a la zona de anotación.

Los Commanders tuvieron una leve reacción y Chris Rodríguez anotó, aunque Aubrey volvió a conectar un gol de campo largo para dejar cifras definitivas de 44-22. La siguiente semana, los Cowboys visitarán a los Broncos y Commanders a los Chiefs.