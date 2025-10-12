    Dallas Cowboys

    Semana 6 de la NFL, Colts sigue imparable y Panthers sorprende a Dallas

    Jonathan Taylor y Daniel Jones cargaron con la ofensiva de lndianapolis frente a los Arizona Cardinals.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    La temporada 2025-26 de la NFL sigue su marcha y este domingo se jugaron los partidos de la Semana 6 en la que destacaron los juegos en Carolina y en Indianapolis.

    Carolina Panthers vs. Dallas Cowboys

    La sorpresa de los Panthers se dio al vencer 30-27 en los últimos segundo a los Cowboys con un gol de campo para llegar a una marca de 3-3, Dallas se mantiene con récord de 2-3-1.

    Dak Prescott tuvo un buen juego, llegó a 261 yardas con tres pases de anotación, pero no fueron suficientes, Bryce Young completó 199 yardas, tres touchdowns y una intercepción.

    Indianapolis Colts vs. Arizona Cardinals

    Los Cols siguen con el gran inicio de temporada y se colocaron con marca de 5-1 al vencer 31-27 los Cardinals que terminaron con 2-4.

    Los que cargaron con la ofensiva en Indianapolis fueron Daniel Jones y Jonathan Taylor, ambos con anotaciones y más de 300 yardas combinadas.

    New York Jets vs Denver Broncos

    Este juego fue temprano y se llevó a cabo en Londres, uno de los tantos juegos fuera de los Estados Unidos. El resultado favoreció a los Broncos por 13-11, duelo que estuvo muy peleado y en el que las defensivas fueron claves.
    La defensiva de Denver limitó a Justin Fields con 45 yardas totales, mientras que Bo Nix solo llegó a 174 yardas, pero con un touchdown. Los Jets terminan con 0-6 y Broncos con 4-2.

    Más resultados de la Semana 6 de la NFL

    • Jacksonville Jaguars 12-20 Seattle Seahawks
    • Miami Dolphins 27-29 Los Angeles Chargers
    • Baltimore Ravens 3-17 Los Angeles Rams
    • New Orleans Saints 19-25 New England Patriots
    • Pittsburgh Steelers 23-9 Cleveland Browns

