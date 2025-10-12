La temporada 2025-26 de la NFL sigue su marcha y este domingo se jugaron los partidos de la Semana 6 en la que destacaron los juegos en Carolina y en Indianapolis.

Carolina Panthers vs. Dallas Cowboys

La sorpresa de los Panthers se dio al vencer 30-27 en los últimos segundo a los Cowboys con un gol de campo para llegar a una marca de 3-3, Dallas se mantiene con récord de 2-3-1.

Dak Prescott tuvo un buen juego, llegó a 261 yardas con tres pases de anotación, pero no fueron suficientes, Bryce Young completó 199 yardas, tres touchdowns y una intercepción.

Indianapolis Colts vs. Arizona Cardinals

Los Cols siguen con el gran inicio de temporada y se colocaron con marca de 5-1 al vencer 31-27 los Cardinals que terminaron con 2-4.

Los que cargaron con la ofensiva en Indianapolis fueron Daniel Jones y Jonathan Taylor, ambos con anotaciones y más de 300 yardas combinadas.

New York Jets vs Denver Broncos

Este juego fue temprano y se llevó a cabo en Londres, uno de los tantos juegos fuera de los Estados Unidos. El resultado favoreció a los Broncos por 13-11, duelo que estuvo muy peleado y en el que las defensivas fueron claves.

La defensiva de Denver limitó a Justin Fields con 45 yardas totales, mientras que Bo Nix solo llegó a 174 yardas, pero con un touchdown. Los Jets terminan con 0-6 y Broncos con 4-2.

