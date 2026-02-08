Lionel Messi Las canciones de Bad Bunny con las que Lionel Messi entrena en Inter Miami El futbolista argentino tiene un secreto a la hora de sus entrenamientos.

Resulta que el futbolista argentino compartió la lista de reproducción que escucha durante los calentamientos antes de cada partido en la MLS y los fans enloquecieron al conocer que uno de los artistas favoritos de 'La Pulga' es Bad Bunny.

La playlist de Messi consiste de 60 canciones que van desde los ritmos hipnóticos de reguetón con hits como 'Provenza' de Karol G y la famosa 'Despacido de Luis Fonsi y Daddy Yankee, hasta regional mexicano con éxitos de Carín León, Fuerza Regida y Peso Pluma.

Leyendas de la música latinoamericana como Celia Cruz y Selena también aparecen en la lista.

"La música siempre ha jugado un rol significativo en mi vida, especialmente en días de partido. La música calma mi mente y me ayuda a mantener mi concentración", declaró Messi para Apple Music.