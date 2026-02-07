Inter Miami CF Inter Miami vs. Barcelona Guayaquil: Gol de Berterame... ¡a pase de Leo Messi! El astro argentino hace mancuerna con el seleccionado mexicano en el empate amostoso del Inter Miami ante el Barcelona.

Video Así fue el primer gol de Berterame con el Inter Miami, ¡a pase de Messi!

A pesar de su salida del futbol mexicano para llegar al Inter Miami, Germán Berterame no quita el dedo del renglón de representar a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 y esto lo demuestra no con palabras, sino con goles.

Aunque aún no ha podido jugar de manera oficial con el cuadro de la MLS, el artillero ya dio una muestra de lo que puede hacer en la delantera, al estrenarse con su primer gol con el equipo de Leo Messi, quien incluso le dio la asistencia para convertir.

Así es, Germán Berterame se estrenó como goleador del Inter Miami en amistoso ante Barcelona de Guayaquil, en tiempo de compensación del primer tiempo, cuando Messi le puso un pase preciso desde banda derecha hasta las afueras del área, donde el naturalizado mexicano la tomó, se internó y fusiló al portero para regresarle la ventaja a los de la MLS en un partido que Joao Rojas se había encargado de emparejar.

El mismo Leo había abierto el marcador con un golazo, al escapar por el centro del campo, quitarse a tres defensas, sacar el disparo entrando al área y dejar sin oportunidad al guardameta que solamente la vio pasar a los 31 minutos.

El Estadio Banco Pichincha de Quito, Ecuador, se perdió de la magia de Leonel Messi a los 58 minutos cuando fue sustituido por el uruguayo Luis Suárez, quien también brindo buen futbol a los aficionados presentes.

Por su parte, el seleccionado mexicano, Germán Berterame, se retiró del terreno de juego a los 69 minutos para darle entrada a su compañero Santiago Morales, aunque fue tiempo suficiente para demostrar que puede ser tomado en cuenta por Javier Aguirre.