NFL Seahawks y Patriots, en la historia del Super Bowl Será la segunda ocasión en que Seattle y New England se enfrenten en un Super Bowl, el primero fue en el XLIX, con triunfo de Patriotas.

La gran temporada que tuvieron tanto New England Patriots como Seattle Seahawks los enfrentará en el Super Bowl LX, tal y como ocurrió en la edición XLIX, en donde los Halcones Marinos perdieron 28-24, tras una intercepción de Malcom Buttler a Rusell Wilson, en la zona de anotación.

Esta será la décima revancha que se genera en la historia del Super Tazón y la cuarta para los New England Patriots. También será la primera ocasión que tres Super Bowls consecutivos serán juegos de revancha.

Seattle Seahawks buscaba un segundo título consecutivo de Super Bowl en el 2015. Cuando restaban ocho minutos en el reloj de juego, los Halcones Marinos ganaban 24-14, pero Tom Brady acercó a su equipo con dos pases de touchdown, incluyendo el que les daba el triunfo parcial con pase a Julian Edelman, para dejar el marcador 28-24.

Seattle salió con todo en la siguiente serie ofensiva en búsqueda de recuperar su ventaja y llegaron a zona roja en la yarda 1, cuando todos esperábamos ir por tierra, Wilson decidió mandar un pase que fue interceptado por el mencionado Buttler, para sellar la victoria de New England.

En aquella tarde de domingo el corredor de los Seahawks era, Marshawn Lynch, sumaba 102 yardas y un touchdown, pero le faltó otra yarda para coronarse en el Super Bowl XLIX.