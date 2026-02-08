nfl Super Bowl 2026: ¿Cuál es la comida del Levis Stadium para la Final de la NFL? Desde comida rápida hasta opciones gourmet, esta es la oferta gastronómica del Levi's Stadium.

Todo está listo para el Super Bowl 2026, la final de la NFL a disputarse entre Seattle Seahawks y New England Patriots, este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Más allá de la expectativa que genera el partido y el próximo ganador del trofeo Vince Lombardi, la gastronomía es parte importante para disfrutar el partido y por ello el Levi's Stadium, cede del Super Bowl LX, ofrece una gran oferta gastronómica para todos los gustos y presupuestos.

Cabe recordar que desde 2023, la NFL dejó atrás el proceso de licitación para elegir al estadio que albergará cada año el Super Bowl.

En su lugar, la liga selecciona la sede y el equipo local se encarga de convencer a los dueños para quedarse con su voto. Tal fue el caso de los San Francisco 49ers, que en en mayo de 2023 fueron elegidos ganadores para albergar la final de la edición LX.

COMIDA EN EL LEVI'S STADIUM PARA EL SUPER BOWL 2026

Desde hamburguesas, nachos, tacos, cerveza y hasta opciones gourmet y tragos de autor, estas son las opciones que los afortunados fanáticos podrán encontrar en el Levi's Stadium el próximo domingo 8 de febrero.

El Levi's Stadium cuenta con una gran organización de los diferentes establecimientos de comida para que los fans no se pierdan ni un segundo de la acción sobre el terreno de juego.

En el primer piso los fans pueden encontrar los clásicos: todos los tipos de nachos, hamburguesas, tacos y hot dogs, además de bares de coctelería premium y restaurantes.

En el nivel superior, el estadio ofrece una mayor cantidad de bares y espacios diseñados para que los fans se reúnan y puedan ver el partido en caso de que quieran descansar de sus asientos.

COMIDA Y PRECIOS APROXIMADOS PARA EL SUPER BOWL LX

Como ya es costumbre, los precios de la comida en el Super Bowl, el partido más importante de la temporada, no son nada baratos. Si tienes pensado ir debes saber que tendrás que desembolsar una considerable cantidad de dinero.

