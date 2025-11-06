Partido muy cerrado, por momentos aburrido fue el que ofrecieron Las Vegas Raiders ante Denver Broncos. Lo que parecía un parejo muy disparejo por las estadísticas, fue todo lo contrario para mala suerte de los apostadores. Al final Denver ganó 10-7 a Las Vegas.

El quarterback Bo Nix terminó con un pase de touchdown, pero dos intercepciones, para 150 yardas. El mejor hombre por la vía terrestre fue JK Dobbins con apenas 77 yardas.

Por el lado de los Raiders, Geno Smith se fue sin pase a las diagonales y un envío interceptado. Smith abandonó el terreno de juego debido a un fuerte golpe y su lugar lo ocupó Kenny Pickett por unas jugadas.

El mejor hombre del partido fue el corredor de Las Vegas, Ashton Jeanty, quien acumuló 60 yardas y el touchdown de Las Vegas. 2-7 y 8-2

Poco que destacar esta noche en el estadio de Denver (8-2), que la próxima semana deberá mejorar sí o sí cuando reciba a Kansas City Chiefs.