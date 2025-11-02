México vs. Italia se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, último partido definitorio para complementar las semifinales dentro de la competición y con el Estadio Olímpico Anexo Príncipe Moulay Abdellah de Rabat como sede.

La Selección Mexicana llega luego de eliminar en Octavos de Final a Paraguay en lo que significó su tercera victoria consecutiva en el torneo femenino luego de arrancar en la Fase de Grupos con derrota frente a la vigente campeona Corea del Norte.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. ITALIA DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

La Selección de Italia viene de golear a Nigeria por 4-0, un combinado nacional azzurro que en la misma categoría contiende a la par por la Euro Sub-17; en esta edición del Mundial Femenil Sub-17 ya se midieron ante un cuadro de Concacaf luego de golear 3-0 a Costa Rica.

Nunca se han enfrentado México e Italia en esta categoría en un partido oficial femenino, por lo que el duelo inédito será crucial en las aspiraciones de ambas selecciones, donde las italianas ya saben lo que es ganar un Tercer Lugar en 2014 mientras que el Tricolor jugó una Final en 2018.