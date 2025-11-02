La Selección Mexicana Femenil Sub-17 dio un partidazo frente a su similar de Italia en la ronda de cuartos de final del Mundial de la categoría, el Tri se alzó con la victoria en penaltis gracias a la buena actuación de la portera mexicana.

Justamente Valentina Murrieta habló tras el partido y mostró su felicidad tras ser pieza clave para obtener el boleto a la antesala de la gran final, atajó dos penales en el tiempo regular y uno más en la serie definitoria.

“Estoy bastante feliz, agradecida con mi familia, con mis compañeras, con el cuerpo técnico que ha estado apoyándome en todo momento, se sacó el resultado y a seguir. Fue algo desesperante saber que nos marcaron dos penales, pero estaba yo enfocada en lo mío y ayudó mucho al equipo y gracias a Dios dos tape esos penales”.

La guardameta explicó lo especial que han realizado para no haber recibido gol en cuatro partidos consecutivos.

“Es gracias también a mis compañeras que me han tenido la confianza es algo que no puedo explicar, eso me ayuda a tener confianza en mí y en ellas”.

La celebración se salió de contról en el vestidor

Luego de conseguir el pase a la semifinal, en la que enfrentarán a Países Bajos, equipo al que ya vencieron en la fase de grupos, las futbolistas de México llevaron el festejo a otro nivel dentro del vestidor del estadio en Marruecos.

La Selección Mexicana Sub-17 jugará por el pase a la final del Mundial Sub-17 el próximo miércoles cinco de noviembre, juego que iniciará a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.