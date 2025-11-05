    mundial femenil sub17

    Países Bajos vs. México | Horario y dónde ver este partido del Mundial Sub 17 Femenil

    La Selección Mexicana Femenil Sub-17 busca hacer historia y meterse a la Final del Mundial de Marruecos 2025.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video México Femenil Sub-17 busca la Final del Mundial ¡Así puedes verlo!

    La pasión que ha levantado la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial de la especialidad de Marruecos 2025 ha llegado a lo más alto, en especial con la presencia de la guardameta Valentina Murrieta, que en el pasado compromiso atajó dos penales y, ahora, contra Países Bajos en las Semifinales, buscarán una nueva actuación magistral.

    El Tri Femenil Sub-17 llega a la antesala de la Final tras dejar en el camino de los Cuartos de Final a Italia, equipo al que, tras esos dos penales atajados y un empate sin goles en tiempo regular, vencieron en la tanda de penales 5-4 tras un nuevo penal detenido por la arquera mexicana.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, Países Bajos buscará su pase a la Final tras haberse impuesto, también desde los 11 pasos 6-7, a la selección de Francia, con las que en tiempo regular habían empatado 2-2.

    Cabe destacar que ambas selecciones ya se habían enfrentado en la etapa grupal, donde la Selección Mexicana se impuso por la mínima diferencia. a la Naranja Mecánica.

    HORARIO Y DÓNDE VER PAÍSES BAJOS VS. MÉXICO

    • Cuándo: Miércoles 5 de noviembre
    • Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo a través de TUDN y ViX en México.

    Más sobre Mundial Femenil Sub-17

    2 Historias
    Países Bajos vs. México EN VIVO, Semifinales del Mundial Femenil Sub-17: minuto a minuto del partido
    2 min
    La sentencia de Miguel Gamero hacia sus jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

    La sentencia de Miguel Gamero hacia sus jugadoras de la Selección Mexicana Femenil Sub-17

    1:31
    Ojo a la sentencia del técnico a sus jugadoras en el Tri Femenil Sub-17

    Ojo a la sentencia del técnico a sus jugadoras en el Tri Femenil Sub-17

    1 min
    Tri Femenil Sub-17 celebra a lo grande en el vestidor tras vencer a Italia

    Tri Femenil Sub-17 celebra a lo grande en el vestidor tras vencer a Italia

    2 min
    México elimina a Italia en penales y avanza a Semifinales del Mundial Femenil Sub-17

    México elimina a Italia en penales y avanza a Semifinales del Mundial Femenil Sub-17

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Cómplices
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX