Países Bajos vs. México | Horario y dónde ver este partido del Mundial Sub 17 Femenil

La pasión que ha levantado la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial de la especialidad de Marruecos 2025 ha llegado a lo más alto, en especial con la presencia de la guardameta Valentina Murrieta, que en el pasado compromiso atajó dos penales y, ahora, contra Países Bajos en las Semifinales, buscarán una nueva actuación magistral.

El Tri Femenil Sub-17 llega a la antesala de la Final tras dejar en el camino de los Cuartos de Final a Italia, equipo al que, tras esos dos penales atajados y un empate sin goles en tiempo regular, vencieron en la tanda de penales 5-4 tras un nuevo penal detenido por la arquera mexicana.

PUBLICIDAD

Por su parte, Países Bajos buscará su pase a la Final tras haberse impuesto, también desde los 11 pasos 6-7, a la selección de Francia, con las que en tiempo regular habían empatado 2-2.

Cabe destacar que ambas selecciones ya se habían enfrentado en la etapa grupal, donde la Selección Mexicana se impuso por la mínima diferencia. a la Naranja Mecánica.

HORARIO Y DÓNDE VER PAÍSES BAJOS VS. MÉXICO

Cuándo: Miércoles 5 de noviembre

Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 2:00 pm del Este, 1:00 pm del Centro y 11:00 am del Pacífico en los Estados Unidos.