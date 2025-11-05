Video Resumen | Se acaba el sueño, México cae en semifinales con Países Bajos

Fue un solitario gol en el segundo tiempo de Lina Touzani, sobre el minuto 69, el que dio el pase a la Oranje a la Final en su primera participación en la Copa del Mundo de la FIFA Femenina Sub-17.

PUBLICIDAD

Países Bajos se medirá ahora a Corea del Norte en la Final, ésta que es la vigente campeona del Mundial Femenil Sub-17 y máxima ganadora con tres títulos y que ahora para clasificar venció en Semifinales 0-2 a Brasil.

En tanto, la Selección Mexicana no pudo repetir una Final como en Uruguay 2018 y deberá buscar el podio en el partido por el Tercer Lugar ante las brasileñas el próximo domingo en Rabat, Marruecos, a las 9:30 horas tiempo del Centro de México, 10:30 horas tiempo del Este.

Si bien México perdió el encuentro por el pase a la Final, la portera neerlandesa Maren Groothoff tuvo un par de intervenciones determinantes para que el Tricolor no anotara. Del Otro lado, Valentina Murrieta también hizo gala bajo los tres postes con tremendo atajadón en la primera parte.