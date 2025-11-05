Países Bajos vs. México: un gol de Touzani elimina al Tri del Mundial Femenil Sub-17
Un solitario gol de Lina Touzani en el segundo tiempo bastó para que la Oranje llegara a la Final en su primera participación en el torneo.
Países Bajos vs. México tuvo un cierre dramático por el pase a la Final dentro de las Semifinales del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, luego de que un disparo de larga distancia de Berenice Ibarra diera en el travesaño en tiempo de compensación.
Fue un solitario gol en el segundo tiempo de Lina Touzani, sobre el minuto 69, el que dio el pase a la Oranje a la Final en su primera participación en la Copa del Mundo de la FIFA Femenina Sub-17.
Países Bajos se medirá ahora a Corea del Norte en la Final, ésta que es la vigente campeona del Mundial Femenil Sub-17 y máxima ganadora con tres títulos y que ahora para clasificar venció en Semifinales 0-2 a Brasil.
En tanto, la Selección Mexicana no pudo repetir una Final como en Uruguay 2018 y deberá buscar el podio en el partido por el Tercer Lugar ante las brasileñas el próximo domingo en Rabat, Marruecos, a las 9:30 horas tiempo del Centro de México, 10:30 horas tiempo del Este.
Si bien México perdió el encuentro por el pase a la Final, la portera neerlandesa Maren Groothoff tuvo un par de intervenciones determinantes para que el Tricolor no anotara. Del Otro lado, Valentina Murrieta también hizo gala bajo los tres postes con tremendo atajadón en la primera parte.
El empate parecía llegar en un posible penal en la recta final del encuentro, pero tras la revisión en el VAR, la árbitra peruana Milagros Arruela decidió que no había falta en el área y se mantuvo la ventaja hasta el final de Países Bajos.