México elimina a Paraguay y califica a los Cuartos de Final del Mundial Femenil Sub-17
Gracias a un gol de Berenice Ibarra, la Selección Mexicana enfrentará a Italia por el soñado boleto a Semifinales.
La Selección Mexicana sigue soñando en grande en el Mundial Femenil Sub-17 al clasificar a los Cuartos de Final tras vencer y eliminar a Paraguay por 1-0.
México, dirigido por Miguel Gamero, ganó el partido de Octavos de Final con un gol de Berenice Ibarra al minuto 17 en Marruecos.
La defensa de Pachuca aprovechó un tiro de esquina para aparecer en el segundo poste y meter un cabezazo picado que batió a la portera paraguaya.
Valentina Murrieta, arquera del América, fue clave en la victoria del Tri con sus grandes intervenciones, incluso evitó un golazo de chilena de la Albirroja -aunque más tarde la árbitra señaló fuera de juego-.
La Selección Mexicana llegó a los Octavos de Final tras terminar en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos tras perder contra Corea del Norte (2-0) y de derrotar a Países Bajos (0-1) y Camerún (1-0).
México buscará el boleto a las Semifinales del Mundial Femenil Sub-17 el próximo domingo 2 de noviembre ante Italia, que viene de golear 4-0 a Nigeria en Marruecos 2025.