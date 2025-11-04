Video Ojo a la sentencia del técnico a sus jugadoras en el Tri Femenil Sub-17

Miguel Gamero, director técnico de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, habló de cara al partido de Semifinales en el Mundial de la categoría en Marruecos 2025 frente a Países Bajos, un rival al que ya se midieron en la Fase de Grupos y ahora enfrentarán por el pase a la Final.

México ganó 0-1 en la Jornada 2 de la Fase de Grupos con un solitario gol de Citlalli Reyes sobre el minuto 87, por lo que la Oranje Femenil buscará tomar revancha deportiva ahora en un duelo de fase final.

PUBLICIDAD

“Sentimos orgullo de representar a México de esta manera pero estamos conscientes que seguimos en la pelea por el título, este partido que viene de semifinal para nosotros es nuestra final y podemos aspirar a algo más”, indicó el estratega del combinado femenil.

Miguel Gamero también sentenció a sus jugadoras de cara a la siguiente fase y reveló qué es lo que no tienen permitido hacer en el duelo por el pase a la Final del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025.

“Intensidad, ganas de querer el juego, en eso sí no nos pueden ganar. Saben que soy tolerante ante un error de ejecución pero no ante la falta de intensidad, en esa parte no nos pueden ganar y puede ser una clave la intensidad que tengamos para seguir adelante”, indicó Miguel Gamero.

“Que sientan orgullo de lo que han hecho, estoy orgulloso de ellas, sabemos la responsabilidad que genera todo esto. Al verlas, la gente de México en estas instancias seguro inspiran a muchas niñas y gente también adulta se siente identificada como mexicano y eso es una responsabilidad y lo debemos asumir como tal. Tener mucha humildad para seguir trabajando y buscar cosas más adelante”, añadió el estratega del Tri Femenil Sub-17.

SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-17, CONSCIENTES DE LA PELIGROSIAD DE SU RIVAL

Asimismo, las jugadoras Miranda Solís y Valeria Vázquez saben de la peligrosidad de su rival en las Semifinales del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 en busca de la segunda Final en la historia del torneo tras la que se perdieron en 2018 frente a España.

PUBLICIDAD

“Es un rival que ya enfrentamos, estamos conscientes que es un rival muy distinto al que ya jugaos, pero estamos listas, preparadas”, indicó Miranda Solís, quien ha jugado tres partidos de la competición, aunque no lo hizo ante Países Bajos en Fase de Grupos.