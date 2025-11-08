Valentina Murrieta revela las claves de México para ganar el bronce

Video ¡Exclusiva! Portera del Tri revela las claves para ganar el bronce en Mundial Sub-17

La gran figura del encuentro fue la guardameta Valentina Murrieta, determinante tanto durante el partido como en la definición desde los once pasos.

PUBLICIDAD

Murrieta detuvo dos disparos brasileños en la serie definitiva y selló el triunfo para el equipo dirigido por Miguel Gamero, que se ubicó entre las tres mejores selecciones del torneo.

“Me dejó orgullo, felicidad, desesperación… de todo un poco. El saber que íbamos abajo sí me causó frustración y cuando vi que metimos ese gol dije: ‘gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad’. Y pues ya cuando fuimos a penales estaba segura que íbamos a ganar”, expresó la arquera a TUDN.

La futbolista subrayó el valor de la medalla para el grupo. “ Sí nos causa mucho orgullo el portar esta camiseta y sobre todo pues para algunas era el primer Mundial y ganar (la medalla de bronce) de esa manera es muy bueno. Claro que íbamos por la Final, no se dio pero nos recuperamos y gracias a Dios estamos entre las tres mejores”, añadió.

Murrieta también destacó la unión del grupo: “El tener la confianza de mis compañeras, el respaldo que tengo hacia ellas y del cuerpo técnico me ayudó bastante. Yo sabía que cualquier cosa que pasara, así tomara una mala decisión, ellos me iban a ayudar y me iban a decir que no pasaba nada”.