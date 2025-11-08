Valentina Murrieta revela las claves de México para ganar el bronce
La portera del Tri Sub-17 detalló los factores que ayudaron al equipo conseguir el tercer lugar tras derrotar en penales a Brasil.
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cerró su participación en el Mundial de Marruecos 2025 con una victoria histórica frente a Brasil, al quedarse con la medalla de bronce tras imponerse en la tanda de penales luego del empate 1-1 en el tiempo regular.
La gran figura del encuentro fue la guardameta Valentina Murrieta, determinante tanto durante el partido como en la definición desde los once pasos.
Murrieta detuvo dos disparos brasileños en la serie definitiva y selló el triunfo para el equipo dirigido por Miguel Gamero, que se ubicó entre las tres mejores selecciones del torneo.
“Me dejó orgullo, felicidad, desesperación… de todo un poco. El saber que íbamos abajo sí me causó frustración y cuando vi que metimos ese gol dije: ‘gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad’. Y pues ya cuando fuimos a penales estaba segura que íbamos a ganar”, expresó la arquera a TUDN.
La futbolista subrayó el valor de la medalla para el grupo. “ Sí nos causa mucho orgullo el portar esta camiseta y sobre todo pues para algunas era el primer Mundial y ganar (la medalla de bronce) de esa manera es muy bueno. Claro que íbamos por la Final, no se dio pero nos recuperamos y gracias a Dios estamos entre las tres mejores”, añadió.
Murrieta también destacó la unión del grupo: “El tener la confianza de mis compañeras, el respaldo que tengo hacia ellas y del cuerpo técnico me ayudó bastante. Yo sabía que cualquier cosa que pasara, así tomara una mala decisión, ellos me iban a ayudar y me iban a decir que no pasaba nada”.
México cerró el certamen con tres triunfos, un empate y dos derrotas. Venció a Países Bajos y Camerún en Fase de Grupos, a Paraguay en Octavos, empató ante Italia en Cuartos y cayó frente a Corea del Norte y nuevamente ante Países Bajos, finalistas del torneo.