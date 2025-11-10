Video ¡México se queda con el tercer lugar del Mundial! En penales las mexicanas logran derrotar a Brasil

Luego de adjudicarse el tercer lugar del Mundial Sub-17 de Marruecos 2025, la Selección Mexicana Femenil, en voz de Andrea Rodebaugh, Directora de Selecciones Nacionales Femeniles de México, destacó la actuación del equipo.

"Fue la segunda mejor actuación en la historia de esta categoría. Para algunas jugadoras, fue su primer torneo internacional y es justo lo que queremos con este proceso, que las jugadoras vayan sumando experiencia y que la transición a las siguientes categorías se dé de la manera más fluida posible".

Por su parte, Miguel Gamero, estratega de la Selección habló sobre el grupo de jugadoras, agradeció el apoyo de todos los sectores y reafirmó su compromiso con el Tri femenil.

"Este equipo tuvo garra y corazón, todo el reconocimiento a las jugadoras. Estoy muy orgulloso y contento por ellas. Agradezco a la Federación, a las familias de las jugadoras. Estoy muy comprometido con el desarrollo de esta categoría, de jóvenes jugadoras y buenas personas, el objetivo es seguir consiguiendo este tipo de éxitos".

En su oportunidad, Berenice Ibarra, capitana de la Selección Sub-17, habló del logro histórico en Marruecos.

"Agradecerle a todo el cuerpo técnico, a mis compañeras y a mi familia por siempre apoyarnos. Nuestro objetivo era quedar campeonas, pero logramos dejar huella en el Mundial y traer a México una medalla. Buscamos cambiar la historia de México y, sobre todo, que las generaciones que vienen se motiven para ser jugadoras profesionales".

Finalmente, Valentina Murrieta, distinguida con el guante de oro en el Mundial Sub-17 de Marruecos, habló del reconocimiento individual.