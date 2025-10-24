México vs. Camerún se juega como parte de la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, última llamada por el pase a los Octavos de Final donde clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. CAMERÚN DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

México llega en la tercera posición del Grupo B con tres puntos, los mismos que la Oranje pero con menor diferencia de goles. Corea del Norte lidera con seis unidades y se perfila a la revalidación de su título.

El Tricolor Femenil y Camerún nunca se han enfrentado entre sí en un Mundial Femenil Sub-17; la última vez que el combinado africano se midió a un equipo de la Concacaf fue en 2018 y perdió 3-0 ante Estados Unidos en esta categoría.