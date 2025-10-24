México vs. Camerún: horario y dónde ver el partido del Mundial Femenil Sub-17
La Selección Mexicana Sub-17 tiene la última oportunidad de conseguir el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA Femenina en esta categoría.
México vs. Camerún se juega como parte de la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, última llamada por el pase a los Octavos de Final donde clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares.
La Selección Mexicana inició el torneo con derrota frente a la vigente campeona Corea del Norte, además de ser la más ganadora en la historia de la competición con tres títulos; después se impuso por la mínima a Países Bajos en la Fecha 2.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. CAMERÚN DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17
México llega en la tercera posición del Grupo B con tres puntos, los mismos que la Oranje pero con menor diferencia de goles. Corea del Norte lidera con seis unidades y se perfila a la revalidación de su título.
El Tricolor Femenil y Camerún nunca se han enfrentado entre sí en un Mundial Femenil Sub-17; la última vez que el combinado africano se midió a un equipo de la Concacaf fue en 2018 y perdió 3-0 ante Estados Unidos en esta categoría.
- Cuándo es el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: el partido es el viernes 24 de octubre en el Mohammed VI Football Academy de Sale en Marruecos.
- A qué hora es el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: el partido es a las 13:00 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este.
- Dónde ver el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN y ViX en México.