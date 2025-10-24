    Selección Mexicana

    México vs. Camerún: horario y dónde ver el partido del Mundial Femenil Sub-17

    La Selección Mexicana Sub-17 tiene la última oportunidad de conseguir el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de la FIFA Femenina en esta categoría.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17

    México vs. Camerún se juega como parte de la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025, última llamada por el pase a los Octavos de Final donde clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro terceros lugares.

    La Selección Mexicana inició el torneo con derrota frente a la vigente campeona Corea del Norte, además de ser la más ganadora en la historia de la competición con tres títulos; después se impuso por la mínima a Países Bajos en la Fecha 2.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MÉXICO VS. CAMERÚN DEL MUNDIAL FEMENIL SUB-17

    México llega en la tercera posición del Grupo B con tres puntos, los mismos que la Oranje pero con menor diferencia de goles. Corea del Norte lidera con seis unidades y se perfila a la revalidación de su título.

    El Tricolor Femenil y Camerún nunca se han enfrentado entre sí en un Mundial Femenil Sub-17; la última vez que el combinado africano se midió a un equipo de la Concacaf fue en 2018 y perdió 3-0 ante Estados Unidos en esta categoría.

    • Cuándo es el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: el partido es el viernes 24 de octubre en el Mohammed VI Football Academy de Sale en Marruecos.
    • A qué hora es el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: el partido es a las 13:00 horas tiempo del Centro de México, en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este.
    • Dónde ver el México vs. Camerún del Mundial Femenil Sub-17: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de TUDN y ViX en México.

