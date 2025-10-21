Video Resumen | Con un golazo, México Femenil Sub-17 gana en el Mundial

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 derrotó 1-0 a Países Bajos este martes para seguir con vida en el Mundial que se celebra en Marruecos.

Un golazo de Citlalli Reyes, desde fuera del área, fue suficiente para que el Tri Femenil Sub-17 pudiera mantenerse en la pelea por un boleto a los Octavos de Final.

México Femenil Sub-17 empezó con descalabro el pasado fin de semana ante Corea del Norte, pero con esta victoria tiene posibilidad de pasar ya sea como segunda o como de las mejores terceras lugares.

Vanessa Paredes se fue expulsada en el segundo tiempo en un contragolpe de las neerlandesas, esto cuando más apretaba al frente el cuadro mexicano, sin que el gol cayera.

Al menos, previo a la roja de la defensa, el Tri Femenil Sub-17 tuvo 15 llegadas a la meta europea y de esos, seis fueron a la portería, pero sin fortuna para abrir el marcador.