La Selección Mexicana sigue haciendo historia en el Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025 y este domingo se clasificó a Semifinales tras eliminar a Italia en penales con marcador de 5-4 luego de un empate sin goles.

Valentina Murrieta, portera del América, se convirtió en la heroína del Tri al detener tres penales, dos en el tiempo regular y uno en la tanda de penaltis.

Elise Stack había abierto el marcador para México al minuto 15, pero, tras revisar el VAR, su tanto fue anulado por una falta de Berenice Ibarra en el área mexicana previo a la jugada del gol. Además de anular el tanto del Tri, se señaló penal para Italia.

Ahí apareció la figura de Murrieta para lanzarse a su izquierda y atajar el disparo de Italia que fue cobrado por Rachele Giudici para mantener el 0-0 en el marcador.

Antes de terminar el primer tiempo, al 37’, Mía Villalpando cometió otra falta, pero Murrieta volvió a brillar lanzándose hacia el mismo costado, pero ahora atajando con los pies el tiro que fue cobrado por otra jugadora italiana, Giulia Galli.

En la tanda de penales, la Selección Mexicana acertó todos sus disparos y Valentina Murrieta atajó un tercer penal para lograr el boleto a las Semifinales.

El Tri, que dirige Miguel Gamero, se medirá a Países Bajos este miércoles 5 de noviembre en busca del pase a la gran Final del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025.

Cabe recordar que, esta Selección Mexicana ya venció a Países Bajos en la Fase de Grupos con un golazo de Citlalli Reyes. Las neerlandesas vienen de eliminar a Francia, también en penales (6-7) tras empatar 2-2 en el tiempo regular.

La otra Semifinal la disputarán Corea del Norte y Brasil.

México buscará igualar su mejor actuación dentro de la Copa del Mundo de la categoría al jugar la Final de Uruguay 2018 que perdió ante la España de Pedro López, hoy técnico del Tri Femenil mayor.